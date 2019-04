Endlich: Ein Telefonmast für Hille Perl

Dorfleben ist, wenn man nie den Handwerker rufen muss, heißt es in der Facebook-Gruppe „Dorfkindmomente“. Aber wenn es um eine Telefonleitung geht, ist es vielleicht doch ganz gut, wenn jemand vom Fach die Sache übernimmt. Dieser Ansicht war auch Hille Perl, Gambistin aus Winkelsett. Während der Ratssitzung am 20. Februar hatte die Musikerin ihr Problem zur Sprache gebracht: „Zu meinem Haus verläuft die Telefonleitung noch oberirdisch. Wir haben quasi in Eigenregie einen zusätzlichen Mast gebaut, damit die Leitung ein Stück höher liegt, sodass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge darunter hindurch passen.“ Seit Jahren versuche sie, die Telekom dazu zu bringen, einen neuen Mast zu bauen, fügte Perl damals hinzu. Sie und ihr Partner behalfen sich derweil mit einer Dachlattenkonstruktion. Der Anruf eines Journalisten bei der Pressestelle der Telefongesellschaft hingegen brachte die Reparatur fix in Gang: „20 Minuten später meldete sich die Telekom bei mir, und zehn Tage später kam der neue Mast“, berichtet Perl. Vergessen wird sie diese Geschichte trotzdem nicht so schnell: „Die Dachlatte hängt da immer noch.“ Foto: backhaus