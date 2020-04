eMedien auf Probe kostenfrei ausleihen

Harpstedt – Die bis auf Weiteres geschlossene Samtgemeindebücherei an der Schulstraße in Harpstedt reagiert auf die Coronakrise: In Zeiten der Pandemie ist die Möglichkeit, sich mit Lesestoff einzudecken, nach wie vor gegeben – über elektronische Medien; ab sofort haben Interessierte die Möglichkeit, eine kostenlose Probemitgliedschaft für die Ausleihe von eMedien bis zum 30. Juni in Anspruch zu nehmen. Wer davon Gebrauch machen möchte, möge die benötigten Anmeldedaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail und Telefonnummer) an samtgemeindebuecherei @harpstedt.de mailen. Das Bibliotheksteam sendet dann – wiederum per Mail – die Zugangsdaten für die Online-Ausleihe zu.