Eisenbahnnostalgie im Winter

Harpstedt/Delmenhorst - Mit Winterfahrten auf der „Stammstrecke“ Delmenhorst–Harpstedt macht am Sonntag, 27. Januar, die historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ der Eisenbahnfreunde auf sich aufmerksam.

„Wir wollen auch in der kalten Jahreszeit, außerhalb der Weihnachtsfahrten, mit der Museumsbahn in der Wildeshauser Geest unterwegs sein. Als Zugpferd dient uns der Diesel-Triebwagen T 121 der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH von 1940“, erläutert der erste Vorsitzende Andreas Wagner. Er ergänzt: „Immer wieder fragen Einzelreisende anlässlich der Kohlfahrten-Termine nach Mitfahrmöglichkeiten. Daher haben wir auch in diesem Jahr zwei Winterfahrtage terminiert. An beiden Sonntagen befahren wir die ganze Strecke.“

Mit Blick auf das kommende Wochenende lässt der Wetterbericht Pressesprecher Joachim Kothe auf eine „gepuderte“ Landschaft hoffen: „Schön wäre es natürlich, wenn Schnee läge.“

Als reizvolles Ziel für die Museumsbahnreisenden empfiehlt sich das neu eröffnete Atelier des Holzbildhauers Franz Robert Czieslik an der Bahnhofstraße 3, das Fahrgäste bequem zu Fuß vom Haltepunkt Groß Ippener erreichen. „Von da aus lässt sich bequem auch mein Skulpturenpark, Zum Baßmerhoop 14, besuchen“, erläutert der Künstler und fügt hinzu: „Der ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.“ Einen Wegweiser zu den beiden „Kunst-Orten“ haben die Eisenbahnfreunde zum Herunterladen auf ihre Website gestellt. Der erste Zug startet am 27. Januar um 9.40 Uhr in Richtung Delmenhorst. Ein weiterer folgt um 14 Uhr. Haltepunkte unterwegs sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und der Hasporter Damm. Von Delmenhorst-Süd, der Endstation, geht es um 11 Uhr und 15.15 Uhr zurück gen Harpstedt. Fahrräder können im Zug mitreisen und werden in separate Waggons geladen.

Fahrgäste können Karten und Briefe in den Schlitz des kombinierten Pack-/Postwagens von 1903 einwerfen. Die bekommen dann jeweils einen Sonder-Bahnpoststempel, ehe die Post sie den Adressaten zustellt. Weitere Winterfahrten der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde folgen am 17. Februar. Größeren Reisegruppen empfiehlt der Verein, unter der Rufnummer 04244/2380 Plätze zu reservieren. Der detaillierte Fahrplan findet sich auf der Website der Museumsbahner.

Weitere Infos:

www.jan-harpstedt.de