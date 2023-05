Eis-Saison bei Venezia in Harpstedt „schlecht“ angelaufen

Von: Marten Vorwerk

„Das Wetter ist das A und O“, erklären die Betreiber des Eiscafés. Und das sei bisher nicht gut genug. Ein deutlich positiveres Fazit zieht die Eisstation Piazzetta, die es seit gut einem Jahr im Supermarkt Inkoop gibt.

Harpstedt – Die Eis-Saison ist längst eröffnet, von Eis-Wetter war im April allerdings wenig zu spüren. Die ersten Tage im Mai sahen nun vielversprechender aus. Das Harpstedter Eiscafé Venezia und die Eis- und Pizzastation Piazzetta im Supermarkt Inkoop ziehen ein erstes Fazit. Zudem erklären sie, welche Sorten neu und welche besonders beliebt sind.

„Bei uns ist es sehr schlecht angelaufen“, gibt Metin Kalabalik zu. Er ist der Ehemann von Yesim Kalabalik, die das Eiscafé Venezia und das nebenan stehende Burger-Restaurant Liberty’s betreibt. Er unterstützt seine Ehefrau. „Das Wetter ist einfach das A und O für uns. Und das war bis jetzt nicht gut“, erklärt er. Einzig das Wochenende um den 1. Mai sei sehr positiv verlaufen. Auch am vergangenen Wochenende war mehr Zulauf. Das sei aber noch nicht das gewesen, was sich die Eisdiele erhofft.

Mit Joghurt-Maracuja und Zitronenkuchen verkauft Venezia seit diesem Jahr zwei neue Sorten. „Am beliebtesten ist weiterhin Vanille“, sagt Kalabalik. Das bestätigt auch Mitarbeiterin und die „gute Seele“ (Zitat Kalabalik) des Cafés, Graziella Trovato. Das liege vor allem am beliebten Spaghetti-Eis. „Zudem haben wir viele Becher, wo Vanille mit dabei ist. Etwa 50 Prozent unseres Verkaufs ist Vanille-Eis“, so Kalabalik. Fruchtsorten oder Stracciatella seien darüber hinaus viel verkauft. Waldmeister komme bei Kindern gut an.

Finanzielle Rückschläge gab es durch die Energiekrise. Etwa 700 Euro zahle das Eiscafé im Monat, allein für Strom, mehr. Zusammen mit dem Restaurant Liberty‘s nebenan, seien es etwa 1 500 Euro Mehrkosten pro Monat, erklärt Kalabalik, der nun auf besseres Wetter hofft. „Wir sind hier ja nicht in der Innenstadt in Wildeshausen, wo Laufkundschaft vorbeikommt. Hier ist es eher ein gezieltes Herkommen, zum Beispiel von Radfahrern. Die kommen nicht, wenn es regnet oder kalt ist“, erklärt Kalabalik.

Eiscafé Venezia setzt auf regionale Produkte

Mit dem Eiscafé versuchen die Mitarbeiter, vor allem auf regionale Produkte zu setzen. Die Milch für das Eis, das sie selbst produzieren, kommt vom Hof Kastens aus Stuhr, erzählt Kalabalik. Die Erdbeeren kaufen sie im Sommer bei den Höfen in der Umgebung.

Seit gut einem Jahr gibt es nicht nur im Café Venezia, sondern auch an der Pizza- und Eisstation „Piazzetta“ im Supermarkt Inkoop frisches Kugeleis in der Auslage. Dort arbeitet Marie Bokholt. „Wir wechseln von Woche zu Woche unsere Sorten. Nur Schoko und Vanille bleiben immer da. Vanille, natürlich für das Spaghetti-Eis“, sagt sie. In den Sommermonaten gebe es vermehrt Fruchtsorten zu kaufen, im Winter sei auch Eis mit Zimtgeschmack angeboten worden.

Piazzetta mit 1,20 Euro pro Kugel günstig

Seit einigen Wochen laufe der Eisverkauf „gut“, erzählt Bokholt. „Es lohnt sich und das Eis kommt an. Wir sind mit 1,20 Euro auch relativ günstig.“ Besonders am vergangenen Freitag und Samstag sei viel verkauft worden. „Da hatte ich richtig zu tun“, sagt Bokholt und lächelt.

Im Winter sei das anders gewesen. Da seien pro Woche manchmal nur zwei oder drei Kugeln verkauft worden. Somit hatte man sich entschieden, den Eisverkauf vorübergehend einzustellen. Nun ist die Vitrine aber gefüllt – mit Sorten wie Himbeere, Zitrone, Amarena, Aprikose oder Erdbeere.

Auch der Pizzaverkauf ziehe die Leute an. „Hier ist die Salami-Pizza besonders gefragt. Freitags haben wir immer ein Fischangebot“, sagt Bokholt und ergänzt: „Wir haben sogar schon Stammkunden, die bei uns regelmäßig Eis oder Pizza essen.“