Eintragung ins Vereinsregister steht nichts mehr im Wege

Schützen aus Groß und Klein Köhren

+ © Beumelburg Vorstandsmitglieder und Geehrte: Kai Wesemann, Henning Schmidt, Michael Buchtmann, Inge Frerichs, Jürgen Evers, Gerda Lüllmann, Marc Müller, Siegfried Böhm und Torsten Fischer (von links). © Beumelburg

Klein Köhren - Nach einem kräftigen Essen ging es für die 83 anwesenden Mitglieder des Schützenvereins Groß- und Klein Köhren am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Klein Köhren zur Sache. Denn der Vorsitzende Torsten Fischer hatte einige Tagesordnungspunkte zur Jahreshauptversammlung abzuarbeiten.

Zu Beginn hob Fischer die gute Mitgliederstärke des Vereins von immerhin 170 Personen hervor, wovon 20 Nachwuchsschützen sind. Mit Bedauern ging er darauf ein, dass die Schriftführerin Silke Evers nach 15-jähriger Vorstandstätigkeit in die zweite Reihe zurücktritt. Diesen Schritt hatte sie angekündigt. Während einer Laudatio ging der Vorsitzende auf ihr vielseitiges und zuverlässiges Engagement um den Schützenverein ein. 1996 war Evers beigetreten und wurde bereits sechs Jahre danach in den Vorstand gewählt.

„Sie hinterlässt eine große Lücke, denn sie hat sich in all den Jahren akribisch um den Verein gekümmert“, sagte Fischer. Mit dem bislang stellvertretenden Schriftführer und Pressewart Bernd Gerke fand die Versammlung einen Nachfolger. Um das Vorstandsteam in seiner Vollzähligkeit zu erhalten, rückte Marc Müller in das Gremium auf.

Im Verlauf der weiteren Wahlen bestätigten die Mitglieder Schießsportleiter Henning Schmidt genauso wie Jugendwart Kai Wesemann in ihren Ämtern.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Änderung der Satzung, mit der sich die Schützen nun ins offizielle Vereinsregister eintragen lassen wollen. Sie wurde den heutigen Standards angepasst und mit Zusätzen wie einer Datenschutzerklärung ergänzt. Einstimmig nahmen die Mitglieder die Änderungsvorschläge an, sodass der Eintragung nun nichts mehr im Wege steht.

Jürgen Evers, Michael Buchtmann und Gerald Jürgens erhielten eine Auszeichnung für ihre 25-jährige Treue zum Schützenverein.

Für den Spielmannszug hatte Tambourmajor Henning Schmidt einen Bericht angefertigt, in dem er ein gutes Jahr für die Musiker prognostizierte. Allerdings bedauerte er, dass es keine Anfängergruppe gibt, und appellierte an die Mitglieder, sich umzuhören, wer Lust hat, im Spielmannszug mitzuwirken. Die Musiker kamen im vergangenen Jahr 59 Mal für 39 Übungsabende und 20 Auftritte zusammen. Geehrt wurde Inge Frerichs, die 15 Jahre im Spielmannszug dabei ist. Für 300 Auftritte bekamen Siegfried Böhm und für 750 Auftritte Kai Wesemann einen Orden. Über insgesamt 1 500 Auftritte freute sich Gerda Lüllmann. Für Spielmannszugleiter Schmidt war es das erste Mal, dass er eine Musikerin mit einer so hohen Auftrittsleistung ehren durfte. „Um solch eine Leistung erreichen zu können, sind schon 30 Jahre erforderlich“, machte er deutlich.

jb