Unicycle-Team Harpstedt erfährt in Kiel zwei Extreme

Einmal Sieg, einmal „Rote Laterne“

+ © Unicycle-Team Gut bis sehr gut lief es in Kiel für Emma Maurer, Pia Evers, die Trainerinnen Marie Gröper und Melina Allmandinger sowie Paula Drews und Kim Kolloge (von links). © Unicycle-Team

Harpstedt/Kiel - Einmal Sieg, einmal gut platziert, einmal Schlusslicht: In sportlicher Hinsicht lief es für die Einradfahrerinnen des Unicycle-Teams Harpstedt bei der Schleswig-Holstein-Meisterschaft in Kiel teils super, teils ganz ordentlich und in einem Fall überhaupt nicht. Spaß hat das Wettkampfwochenende gleichwohl allen Beteiligten gemacht.