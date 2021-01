Einführung neuer Lektoren

+ © - Emma Pössel © -

Harpstedt – Im 10-Uhr-Gottesdienst in der Harpstedter Christuskirche sollen am Sonntag, 31. Januar, Emma Pössel und Matti Ertel in den Dienst als Lektoren eingeführt werden. Das lässt sich dem Gemeindebrief der evangelisch-lutherischen Gemeinde entnehmen. Die beiden Jugendlichen haben mit Erfolg – zusammen mit 20 anderen jungen Leuten – in Hildesheim eine Ausbildung der Landeskirche zum U 25-Junglektoren absolviert und auch schon eigenverantwortlich Gottesdienste gestaltet (wir berichteten). Sie blicken auf ehrenamtliches Engagement in Kinderkirche, Kindergruppe oder auch Konfirmandenarbeit zurück. Ebenso haben sie als Teamer Ferienfreizeiten begleitet und zum Gelingen von Jugendgottesdiensten beigetragen. Eine Affinität zu Kirche, Glaube und Theologie ist ihnen gemein. Matti Ertel weiß schon, dass er mal Pastor werden will. Bei Emma Pössel zeichnet sich womöglich ebenfalls ein solcher Berufsweg ab; sie könnte sich ein Theologiestudium vorstellen, hat sich aber noch nicht festgelegt.