Mit einer Gebühr kämen Forderungen

Caravanplatz: Wohnmobilisten und Rat diskutieren über Verbesserungen

+ Was lässt sich auf dem Caravanplatz am Tielingskamp verbessern? Darum ging es am Dienstagabend während eines Ortstermins mit Beteiligung von Fleckenratsmitgliedern, Gemeindedirektor und Wohnmobilisten. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. „Wenn die Wohnmobilisten weiterhin nichts für die Nutzung des Stellplatzes bezahlen müssen, fordern sie auch nicht so viel.“ Das Argument von Friedrich-Wilhelm Meyer, eine etwaige Gebühr werde Begehrlichkeiten wecken, leuchtete den Kommunalpolitikern unmittelbar ein. Als sich am Dienstagabend Fleckenratsmitglieder und Gemeindedirektor Ingo Fichter am Tielingskamp mit Wohnmobilisten über mögliche Verbesserungen für die Wohnmobilstellplätze unterhielten, stand dort kurioserweise kein einziger Caravan. „Das erlebe ich seit Wochen zum ersten Mal. Für gewöhnlich sehe ich hier morgens durchschnittlich zehn“, sagte Bürgermeister Stefan Wachholder, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt. Die angenehmen Gäste machten weder Krach noch Probleme. Da Wohnmobilisten, die in Harpstedt übernachten, auch den einen oder anderen Euro im Ort lassen, wie Matthias Hoffmann (SPD) anmerkte, will die Gemeinde ihnen einen ansprechenden Platz bieten.