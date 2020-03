Einer mit Ecken und Kanten

Willer gastiert mit deutschsprachigen Songs im „Liberty’s“

+ Mit vielen Stars hat er die Bühne schon geteilt: Thorsten Willer, der sich schlicht Willer nennt. Foto: Veranstalter

Harpstedt – Er will aus der Masse herausstechen, mag die eigenen Ecken und Kanten, nimmt für sich in Anspruch, einfach anders zu sein als die vielen Singer-Songwriter, die sich seit einigen Jahren in den Charts tummeln. Als Markenzeichen von Thorsten Willer gilt die raue, wandelbare Stimme mit Wiedererkennungswert. Im Künstlernamen erweist sich sein Vorname als entbehrlich: Am Freitag, 13. März, 20 Uhr, konzertiert Willer im „Liberty’s“ in Harpstedt und bringt dort deutschsprachige Songs aus eigener Feder zu Gehör.