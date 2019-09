So einen Musikunterricht wünscht sich jeder

Harpstedt - Von Lara Terrasi. Rund 220 Jungen und Mädchen sitzen am Dienstagvormittag unruhig auf ihren Stühlen. Sie wirken aufgeregt, sind ein bisschen aufgedreht und unterhalten sich lautstark miteinander. Sie können es kaum noch abwarten, bis er endlich den Raum betritt: Die Rede ist von Luca Hänni, Gewinner der neunten „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel sowie „Eurovision Song Contest“-Teilnehmer (ESC). Die Oberschule Harpstedt hatte erfolgreich an einem Wettbewerb der Krankenkasse „DAK Gesundheit“ teilgenommen. Insgesamt hatten sich etwa 80 Schulen beworben. Zwei Einrichtungen aus Niedersachsen wurde der Besuch des 24-jährigen Sängers ermöglicht.

„Wisst ihr eigentlich, wer sich bei uns beworben hat?“, fragt Anna Overberg von der „DAK“, die die Moderation übernommen hatte, in die Menge. Zehntklässler Niklas Mählenhoff hatte zusammen mit seiner Klassenlehrerin Karin Theile ein Video gedreht, in dem sie die Schule vorstellten. An Pfingsten kam dann der Anruf, dass Hänni tatsächlich nach Harpstedt kommt, um mit den Schülern zu singen, zu tanzen und Sport zu machen. „Wir waren sehr überrascht, und wir finden das ganz toll, dass wir dabei sind“, sagt Konrektorin Ute Hegen.

„Habt einen ganz tollen Tag mit Luca!“, ruft Overberg. Die Kinder fangen an zu kreischen. Und dann betritt der Schweizer Musiker die „Bühne“ der Pausenhalle. „Ich möchte heute ein bisschen mit euch über Musik quatschen und welche machen. Im Kindergarten habe ich mit Schlagzeugspielen angefangen, dann habe ich Gitarre gespielt, dann Piano und dann habe ich mich bei DSDS beworben“, erzählt er gut gelaunt und offen.

Den Anfang macht eine gemeinsame Lockerungsübung. Danach nehmen die Schüler den Songtext in die Hand und schon geht's los: Der 24-Jährige stimmt sein Lied „She Got Me“ an, mit dem er in diesem Jahr beim ESC für die Schweiz antrat. Die Schüler sind noch etwas zurückhaltend. „Kommt schon, eine Party geht anders“, sagt Hänni und lacht in sein Mikrofon. Dann schnappt er sich seine Gitarre, läuft durch den Raum und fragt: „Spielt jemand von euch ein Instrument?“. Von Gitarre über Schlagzeug und Blockflöte bis hin zum Klavier ist alles vertreten. „Ich finde es schön, eine Melodie zu summen und sie dann umzusetzen“, erzählt der Musiker. Und dann hat Schüler Marc Kuhlmann seinen großen Auftritt: Er spielt auf dem Schlagzeug. Hänni nimmt sich eine Trommel, und zu zweit mischen sie das Publikum ganz schön auf. Für so viel Mut erntet Marc auch reichlich Applaus.

Dann zeigt der Musiker eine kleine Tanzeinlage zur lauten Musik, die die Mädchen und Jungen nachmachen. Langsam tauen sie auf. „So und jetzt singe ich für euch. Ich möchte jeden mittanzen sehen.“ Bei dem Lied „Signs“ zücken einige ihre Handys und filmen mit. Dann folgt „Bella Bella“. „Die Single dazu erscheint erst am Freitag“, verrät er. Das Lied kommt bei den Kindern gut an. Sechs tanzen sogar mit dem Musiker auf der Bühne und so manch einer legt einen Hip-Hop-Dance-Move hin. Die Veranstaltung scheint auch dem Samtgemeindebürgermeister zu gefallen: „Luca Hänni ist ein sympathischer Mensch und er hat den Rhythmus im Blut“, sagt Herwig Wöbse. Auch Mia und Louisa sind Fans des Schweizers: „Er singt richtig gut. Ich hab vorhin mitgetanzt und war richtig am Zittern“, erzählt Louisa. Sie freut sich auch schon auf die Sportstunde.

„Es gefällt mir richtig gut. Ich mache das heute zum ersten Mal und bin auch zum ersten Mal hier in der Region. Ich fahre gern Rad, gehe schwimmen oder ins Fitness-Center und fahre gern Ski“, erzählt Hänni. Nach der Pause geht es direkt sportlich zu: Fünf Schüler treten gegen den Musiker im „Wandhocken“ an. Mia hält am längsten durch. Danach folgt ein Wettbewerb im Seilspringen.