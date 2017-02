Das hat was von einem Déjà-vu

Harpstedt - Es mutet wie ein Déjà-vu an: Was die Samtgemeinde an der Westfassade der Oberschule Harpstedt bereits durchexerziert und in Ordnung gebracht hat, steht ihr nun bei der Südfassade der benachbarten Grundschule aufs Neue bevor.

Die Probleme dort klingen seltsam vertraut: Alte Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, Ersatzteile dafür nicht mehr beschaffen. „Der Außenwandaufbau hat die gleichen schlechten Dämmwerte wie die ehemalige (...) Westfassade der Oberschule“, erläutert die Samtgemeindeverwaltung in einer Beratungsvorlage. Sie schlägt vor, die zu erneuernde Südfassade wieder auf Edelstahlkonsolen aufzubauen und obendrein eine „Verschattung der Fensterflächen durch Außenjalousien“ vorzusehen. Die geschätzten Gesamtkosten bewegen sich bei rund 350. 000 Euro. Über die Sanierungsmaßnahme berät am kommenden Dienstag, 28. Februar, der Samtgemeinde-Fachausschuss für Bau, Umwelt und Planung. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“.

Auf der Tagesordnung steht mit der 18. Änderung des Flächennutzungsplans („Gewerbepark Kirchseelte“) auch ein echter „Dauerbrenner“. Es geht in diesem Zusammenhang darum, der Firma Sommer & Backhaus eine Erweiterung gewerblicher Bauflächen in einem bescheidenen Umfang zu ermöglichen. Das F-Plan-Änderungsverfahren neigt sich nun dem Ende zu, also der abschließenden Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken sowie dem Feststellungsbeschluss.

Last but not least befindet der Fachausschuss über Haushaltsansätze, die in seine Zuständigkeit fallen. boh

