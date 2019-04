An der A1 bei Klein Henstedt: Eine von zwei Rastanlagen ist nahezu fertig

Baustelle in Richtung Osnabrück wirkt fast schon verlassen

+ © Bohlken Bereits funktionsfähig: die Toilettenanlage. © Bohlken

Klein Henstedt - Von Juergen Bohlken. In einer „Ecke“ steht ein einsames Dixi-Klo. Ansonsten aber macht der ehemalige militärische Notlandeplatz an der A1 in Klein Henstedt, Richtung Osnabrück, den Eindruck, als könne die dort entstandene unbewirtschaftete Park- und Rastanlage schon morgen ihrer Bestimmung übergeben werden. Es fehlt fast nichts mehr für die Inbetriebnahme.