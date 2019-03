Je eine „Klein Henstedter Tasse“ für die Geehrten

Klein Henstedt - Für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft in der Dorfgemeinschaft Klein Henstedt hat die Vorsitzende Ingrid Lange (rechts) während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Heike Friedel, Hans-Werner Friedel, Herbert Klingbeutel und Nicolai Wacker (von links) sowie – in Abwesenheit – Sylke Neuhaus, Sigrid und Rudi Geisler geehrt, und zwar mit je einer „Klein Henstedter Tasse“. Der bisherige zweite Vorsitzende Uwe Fischer ist auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren Vorstandsarbeit aus der Führungsriege ausgeschieden. Den Posten will die Dorfgemeinschaft 2020 neu besetzen, zumal dann ohnehin Neuwahlen anstehen. Fischer nahm an der Versammlung nicht teil. Ingrid Lange hätte ihn nach eigenem Bekunden gern verabschiedet, zumal er zu den Aktivposten des Vereins zählte. Er hatte das Amt überraschend niedergelegt. Foto: Dorfgemeinschaft