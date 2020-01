Eine von ganz wenigen, die noch leben

Glücksfall für den NDR: Margot Gründler (96) zählt zu den Geretteten der „Wilhelm Gustloff“

+ 60 Jahre nach der „Gustloff“-Tragödie widmete unsere Zeitung der Überlebenden Margot Gründler aus Harpstedt eine ganze Seite im „Magazin zum Sonntag“. Den Bericht hat die heute 96-Jährige aufgehoben. Foto: boh

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Als Margot Gründler, geborene Oscheneck, am 30. Januar 1945 in Gotenhafen-Oxhöft an Bord der „Wilhelm Gustloff“ in See stach und darauf hoffte, der Roten Armee entkommen zu können, ahnte die damals im vierten Monat schwangere Frau nicht, dass sie zusammen mit Tochter Karen und dem noch ungeborenen Sohn Egmont im Mutterleib die folgenschwerste Schiffstragödie der Geschichte überleben würde. Getroffen von drei Torpedos des sowjetischen U-Bootes S 13 von Kapitän Alexander Iwanowitsch Marinesko, versank das mit Flüchtlingen völlig überfüllte Schiff nach 21 Uhr binnen 62 Minuten vor der Küste Pommerns in den eisigen Fluten der Ostsee. Margot Gründlers Schwiegereltern kamen bei diesem Drama ums Leben. Noch weit schwerer aber wog der Verlust ihres damals nur zweieinviertel Jahre jungen Sohns Wolfgang.