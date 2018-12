Wie eine entlaufene Sau zur Ehestifterin avanciert

Dirk Faß wertet alte Zeitungen aus

+ Auch Begebenheiten aus den Kirchspielen Harpstedt und Colnrade finden sich in dem Buch von Dirk Faß wieder.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Seit Jahren durchforstet Dirk Faß aus Sage alte Ausgaben der Wildeshauser Zeitung. Mitunter stößt er auch auf spannende oder skurrile Meldungen aus dem Kirchspiel Harpstedt. Eine besonders nette Anekdote findet sich in seinem Buch „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land oder: was früher so alles in der Heimatzeitung stand“ wieder.