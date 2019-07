„Er hat eine Chance verdient“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken . In seine Heimat Kurdistan zieht ihn nichts zurück – mal abgesehen von dem Wunsch, seine Eltern bei Gelegenheit zu besuchen. Aras Omar aus der 1,6-Millionen-Einwohner-Metropole Sulaimaniyya im Nordirak hofft, sich an seinem Wohnort Harpstedt oder in der Region eine Existenz aufbauen zu können. Deutsch spricht der alleinstehende 26-Jährige fließend. Seit Kurzem hat er den Hauptschulabschluss in der Tasche. Eine Lehre könnte ihm den Weg ins Berufsleben ebnen. Zugleich plagt ihn die Angst vor der Abschiebung. Müsste er als „Geduldeter“ wieder zurück in seine Heimat, wären alle bisherigen Integrationsbemühungen vergebens gewesen. Der 26-Jährige habe eine Chance verdient, bekräftigt Thea Möring aus der Flüchtlingsinitiative. „Er ist sehr selbstständig, sehr leistungsbereit und bettelt nicht bei jeder Kleinigkeit um Unterstützung“, weiß sie.

Das Leben hat es mit dem jungen Kurden nicht immer gut gemeint. Den schlimmsten Schicksalsschlag, einen folgenschweren Arbeitsunfall, erlitt er vor sieben Jahren in Sulaimaniyya. „Ich bin von einem Baugerüst auf ein Kabel mit 33000 Volt anliegender Spannung gefallen. Gut drei Monate lag ich im Koma. Mein linker Arm war als Folge des elektrischen Schlags und des Lichtbogens völlig verbrannt. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Sie mussten amputieren“, erzählt der Geflüchtete, der im Zuge der großen Migrations-„Welle“ 2015 nach Deutschland kam.

Die Balkanroute war damals noch nicht dicht. Aras Omar gelangte über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Die Flucht mithilfe eines Schleppers habe 18 Tage gedauert. Sie sei körperlich enorm anstrengend gewesen – vor allem der Fußmarsch aus der Türkei nach Bulgarien durch das Strandscha-Gebirge. Den vorangegangenen Streckenabschnitt – ab Istanbul – legte der junge Kurde nach eigenen Angaben in einem Minibus zurück, zusammen mit anderen Leidensgenossen.

30 Geflüchtete in einem Minibus

„In dem Fahrzeug hätten knapp zehn Personen sitzen können. Ich gehörte zu einer Gruppe von 30 Leuten, die hineingestopft wurden. Wir mussten während der ganzen Fahrt stehen. Der Platz hätte nicht gereicht, um sich auch nur kurz auf den Boden zu setzen. Wer sich über die Enge beschwerte, bekam gesagt, er könne aussteigen. Von außen konnte uns niemand sehen. Das Fahrzeug hatte nur eine Windschutzscheibe. Ansonsten gab es rundherum kein Glas“, erinnert sich der 26-Jährige. Die Flucht habe ihn 5 000 Dollar gekostet. „Wir Geflüchteten haben das Geld an den Schlepper überwiesen, ihn selbst aber nie zu Gesicht bekommen. Telefonisch wurde uns gesagt, wo wir uns wann in Istanbul einfinden müssten. Dort stehe dann ein Bus für uns bereit, hieß es.“

Anfangs habe die Gruppe tatsächlich vermutet, das Fahrzeug werde sie ganz nach Deutschland bringen. Diese Hoffnung habe sich aber sehr schnell zerschlagen. „Der Schlepper hat uns sowieso nach Strich und Faden belogen. Er erzählte uns etwa, der Marsch aus der Türkei über die Berge nach Bulgarien wäre in acht Stunden zu schaffen. Tatsächlich sind wir drei Tage lang stramm zu Fuß gegangen. Unterwegs hatten wir nicht genug zu trinken. Das Wasser ging uns irgendwann aus“, entsinnt sich Aras Omar. Die Strecke von Bulgarien bis Serbien hätten die Geflüchteten abermals in einem Minibus zurückgelegt, ehe es mit Zügen oder auch Regionalbussen weiter gen Westen ging. Die Gruppe habe sich dann immer weiter aufgesplittet und verkleinert. „Zusammen mit mir sind nur noch drei Personen in Passau angekommen“, berichtet Aras Omar.

Eine Prothese bekommt er nicht bezahlt

Über verschiedene Stationen gelangte er ins Oldenburger Land. Zunächst kam er in die Horstedter Unterkunft, wo damals mehr als zehn Geflüchtete wohnten.

Seither ist viel passiert: Inzwischen schon ein Jahr lang teilt sich der 26-Jährige in Harpstedt eine Wohnung mit einem Kurden aus der Türkei. Mehrere Sprachkurse liegen hinter ihm. Ebenso Deutschunterricht in der Harpstedter Begegnungsstätte an zwei Tagen die Woche unter der Regie der Flüchtlingsinitiative. Wenn die Bereitschaft, die Landessprache zu erlernen, als Indikator für Integrationswillen gilt, dann darf Aras Omar getrost bescheinigt werden, überdurchschnittlich eingliederungswillig zu sein. Er kann sich bestens auf Deutsch unterhalten. Nur gelegentlich fällt ihm die korrekte Übersetzung eines Wortes nicht auf Anhieb ein.

Nicht kontaktscheu sein, sondern auf die Leute zugehen, sie begrüßen und „einfach mit ihnen reden, reden, reden“ – das sei der richtige Weg, um in einem neuen Umfeld Fuß zu fassen. Aras Omar hat nach eigenem Bekunden viele Freunde gefunden; er sei in Harpstedt durchaus bekannt.

Dass Vereine das Knüpfen von Kontakten erleichtern, weiß er durchaus: „Ich spiele inzwischen in Dünsen Tischtennis. In den vergangenen zwei Monaten hatte ich dafür allerdings keine Zeit, weil ich mich auf die Prüfungen vorbereiten musste“, spielt der 26-Jährige auf seinen Hauptschulabschluss an, den er nach Absolvierung eines Hasa-Kurses (das Kürzel steht für „Mit dem Hauptschulabschluss in die Ausbildung“) an der Volkshochschule Wildeshausen erlangte. „Mit einem Notenschnitt von 1,8“, sagt der Kurde, der in seinem Heimatland Dekorationsarbeiten an Fassaden von Firmengebäuden ausführte, nicht ohne Stolz.

Bei den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen habe er sich für eine Ausbildungsvorbereitung mit dem Schwerpunkt Einzelhandel angemeldet. Viel lieber würde er aber gleich eine Lehre durchlaufen. Das Berufsbild des Bauzeichners interessiert ihn. Eine Ausbildung im Einzelhandel könnte er sich ebenfalls gut vorstellen. Arbeitgeber, die Aras Omar eine Chance geben wollen, können sich zwecks Kontaktherstellung bei unserer Zeitung melden (via E-Mail an redaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de).

Obgleich er nur geduldet ist, hat er eine Arbeitserlaubnis; auch bestünde keine Gefahr, nach begonnener Berufsausbildung abgeschoben zu werden, betont der junge Kurde. „Wenn ich eine Lehrstelle nachweisen kann, bekomme ich eine Ausbildungsduldung für die gesamte Lehrzeit.“ Eine Prothese für den amputierten Arm, die ihm den Einstieg ins Berufsleben deutlich vereinfachen würde, kriegt er hingegen nicht bezahlt – „wegen der hohen Kosten.“