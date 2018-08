„Eine Bereicherung für den Ort“

Diakonie Himmelsthür begeht Tag der offenen Baustelle in Harpstedt / Viele Nachbarn und Gäste nehmen an Besichtigung des Rohbaus teil

+ Sie feierten beim gut besuchten Tag der offenen Baustelle des neuen Wohnhauses an der Mullstraße in Harpstedt mit – von links: Thomas Gebhardt, Stefan Wachholder, Herwig Wöbse, Ulrich Stoebe, Petra Hakemann, Jörg Arendt-Uhde und Lars Stürmer sowie Marion Ellerbrock (vorn). - Foto: Barbara Wündisch-Konz

Harpstedt - „Wer will fleißige Handwerker seh‘n, der muss heut’ nach Harpstedt geh'n.“ Mit Gesang, Grußworten und leckerem Essen wurde am Freitagnachmittag am Rohbau eines neuen Wohnhauses der Diakonie Himmelsthür an der Mullstraße ein „Tag der offenen Baustelle“ gefeiert. Rund 100 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Nachbarschaft waren der Einladung von Regionalgeschäftsführer Jörg Arendt-Uhde und der zukünftigen Wohnbereichsleiterin Petra Hakemann gefolgt.