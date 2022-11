Harpstedt: Einbrecher lassen Schmuck mitgehen

Von: Jürgen Bohlken

Ein Einbruch an der Straße „Amtsfreiheit“ in Harpstedt beschäftigt die Polizei. © -

Harpstedt – Noch nicht ermittelte Einbrecher haben am Montag zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der „Amtsfreiheit“ (L 338) in Harpstedt Schmuck sowie Tabak- und Alkoholwaren gestohlen. Die Täter hätten gezielt nach Wertgegenständen gesucht, teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten seien zunächst gescheitert bei dem Versuch, Türen und Fenster aufzubrechen, und hätten dann eine Fensterscheibe beschädigt, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen.

Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen „zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen“ erhofft sich die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941 115.