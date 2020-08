Ein XXL-Turnier mit Abstand ist unmöglich

Horstedt – Die Zahl der Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 hat sich in den vergangenen Wochen in der Bundesrepublik wieder erhöht. Grund genug, Menschenansammlungen zu vermeiden und Abstand zu halten, wo immer es geht. „Das mögliche Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus und einer Covid-19-Erkrankung ist bei einem solchen Event zu hoch und eine Durchführung der Veranstaltung leider nicht tragbar“ – mit diesen Worten begründet die Freiwillige Feuerwehr Prinzhöfte-Horstedt den Verzicht auf das XXL-Menschenkickerturnier in Horstedt. Die Veranstaltung ist abgesagt worden. Der Grund lässt sich leicht nachvollziehen: Die XXL-Spielfläche gleicht einem überdimensionalen Kickertisch. Im Unterschied zum Tischfußball schlüpfen allerdings Menschen in die Rolle der Spielfiguren und stehen an den Stangen eng beieinander. Abstandswahrend ist das Kicken schlicht nicht möglich. Daher muss das Event ausfallen. Die Feuerwehr Prinzhöfte bedauert das und bittet zugleich um Verständnis für die Absage.