Klosterseelte: Rettungskräfte stellen Suche nach Vermisster ein

Von: Dierk Rohdenburg

Mit Suchhunden waren die Rettungskräfte rund um Klosterseelte im Einsatz. © Stiller

Mehr als 150 Einsatzkräfte haben am Freitag nach einer vermissten dementen Seniorin in Kosterseelte (Samtgemeinde Harpstedt) gesucht. Die Frau hat nur noch eine geringe Überlebenschance.

Klosterseelte – Großalarm in Klosterseelte (Samtgemeinde Harpstedt). Seit Donnerstag um 22 Uhr galt dort eine 84-jährige demente und orientierungslose Frau aus einer Pflegeeinrichtung als vermisst. Am Freitag waren mehr als 150 Personen an einer Suche beteiligt. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Maßnahme abgebrochen. Angesichts von Minusgraden in der Nacht zu Samstag rechnet die Polizei nicht mit einem Überleben der Frau.

Zunächst hatten die Einrichtungsmitarbeiter nach der Seniorin in der Einrichtung an der Straße „Auf dem Bandel“ gesucht. Als das erfolglos blieb, wurde die Polizei verständigt.

Erste Suche in der Nacht zu Freitag

Noch in der Nacht zu Freitag weiteten die Einsatzkräfte die Suche auf benachbarte Grundstücke und Höfe aus, so die Polizei. Dabei seien auch Feuerwehrleute, unter anderem eine Drohnengruppe und ein Suchhund im Einsatz gewesen. Wegen schlechter Sicht- und Wetterbedingungen wurde die Suche um 3.30 Uhr bis zum frühen Morgen unterbrochen. Im Laufe des Tages wurden neben der Feuerwehr aus Kirch- und Klosterseelte alle Ortswehren der Samtgemeinde sowie die Feuerwehr aus Stuhr-Fahrenhorst alarmiert. Neben einer Vielzahl an Polizeibeamten beteiligten sich die Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr sowie Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln Oldenburg und Lemwerder an den Suchmaßnahmen. Zwischenzeitlich war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Kaum Hoffnung auf Überleben

Für die Vermisste besteht wenig Hoffnung auf Überleben. Sie ist den widrigen äußeren Bedingungen laut Polizeibericht nur leicht bekleidet ausgesetzt. Die 84-Jährige ist 168 Zentimeter groß, hat graue Haare, trägt eine blaue Schlafanzughose mit einem weißen Oberteil und schwarze Schuhe. Wer Hinweise zum Verbleib der vermissten Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen oder den Notruf zu wählen.