Auf Eigentümersuche

Das Dach der ehemaligen Knochenmühle in Holtorf ist eingestürzt. Die gebrochenen Asbestplatten liegen auf dem Boden und müssen entsorgt werden. Nun sucht das Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft nach den Besitzern der Immobilie.

VON CHRISTIAN HANNIG

Holtorf – Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Rechtslage sind klar. Asbest gilt als krebserregend, und asbesthaltige Abfälle sind entsorgungspflichtig. Die Dachdeckung der ehemaligen Holtorfer Knochenmühle besteht aus den früher oft verwendeten gewellten Asbestzementplatten (wir berichteten).

Während von einem solchen Dach in intaktem Zustand keine Gefahr ausgeht, sieht es bei einer Abdeckung, die sich in Auflösung befindet, anders aus. Genau dies ist bei der Industrie-Ruine der Fall. Dort sind inzwischen Teile des Daches eingestürzt und die herabfallenden Eternitplatten zersplittert. Damit wurden diese zu entsorgungspflichtigem Abfall. Auch im Hauptdach klaffen inzwischen mehrere Quadratmeter große Löcher, sodass Stürme dort weiter zugreifen können.

Durch eine missverständliche Äußerung des Landkreises in unserer Zeitung, dass ein unmittelbarer Handlungsbedarf nicht bestünde, weil das Gelände eingezäunt sei, war in der Öffentlichkeit der Eindruck behördlicher Untätigkeit entstanden. Dies verblüffte umso mehr, als sich neben der Knochenmühle ein Wohnhaus befindet.

Eine Nachfrage bei der Leitung des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft, Dieter Hahn, ergab jedoch, dass die Behörde in dieser Angelegenheit bereits tätig ist. Der normale Ablauf wäre, dass der Grundstücksbesitzer eine ordnungsrechtliche Verfügung erhält, die asbesthaltigen Abfälle entsprechend den rechtlichen Vorgaben zu entsorgen.

In Holtorf spricht man jedoch davon, dass der oder die Erben beim Anblick der Industrie-Ruine (und den zu erwartenden Folgekosten) das Erbe abgelehnt hätten. „Wir versuchen deshalb zurzeit, über Grundbucheintragungen die Besitzverhältnisse zu klären“, so die Sachbearbeiterin und ab 1. April neue Amtsleiterin, Stephanie Siefken-Hahn. Sollte sich herausstellen, dass die Informationen aus Holtorf stimmen, dann wäre der Staat/das Land Niedersachsen Eigentümer dieses problembehafteten Nachlasses.

In diesem Fall würde, so die Auskunft von Hahn, die Behörde in Eigenverpflichtung tätig und ließe die asbesthaltigen Abfälle entsorgen. Die Kosten hierfür trüge der Steuerzahler. Auch dann, wenn es zu keiner Klärung der Eigentumsverhältnisse kommt, teilte Siefken-Hahn mit, könnte der Landkreis im Zuge einer Ersatzvornahme aktiv werden. „Das wissen wir bis April“, kündigte sie an. Es sei auf jeden Fall damit zu rechnen, dass das Problem noch in diesem Jahr gelöst werden könne. Eine unmittelbare Gefahr gehe aber von dem Grundstück derzeit nicht aus.