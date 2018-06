Ehrung und Sitzübergang

Samtgemeinderat tagt am 21. Juni

Harpstedt - Eine Ehrung und ein Sitzübergang bestimmen am Donnerstag, 21. Juni, die um 19 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ beginnende Sitzung des Samtgemeinderates. Sachthemen stehen nicht auf der Tagesordnung. Zunächst würdigt der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund die langjährige kommunalpolitische Arbeit von Hermann Schnakenberg. Der Sozialdemokrat gehört dem Samtgemeinderat seit 15 Jahren an. Er war 2003 für Malte Wachendorf (SPD) nachgerückt. Im weiteren Sitzungsverlauf geht es um den am 30. April erklärten Mandatsverzicht von Ratsherr Claus Przygodda (FDP). Für ihn hätte gemäß Kommunalwahlergebnis Arnold von Seggern nachrücken sollen. Der verzichtete aber auf die Wahrnehmung des Mandats. Daher nimmt nun der zweite Nachrücker Gerfried Holthusen (FDP) den bisherigen Platz Przygoddas im Rat ein. Er hat seine Bereitschaft dazu erklärt. Der ausscheidende Ratsherr bekommt Gelegenheit, die Beweggründe für seinen Mandatsverzicht in einer Stellungnahme zu erläutern. - boh