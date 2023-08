Ehrentag im Hause des Harpstedter Ehrenobersts

Von: Jürgen Bohlken

Seit 50 Jahren gehen Ingrid und Hans-Peter Hellbusch aus Harpstedt Seite an Seite mit Trauschein durchs Leben. Im Rahmen eines Empfangs anlässlich ihrer Goldhochzeit dürfte ihnen morgen, Freitag, ein „großer Bahnhof“ sicher sein. © Bohlken

Harpstedt – Dass sich Hans Peter Hellbusch (79) und seine Frau Ingrid (74) auf der Schiebenscheeten-Nachfeier 1972 näher kamen, passt zu ihrem Lebensweg, den die beiden Ur-Harpstedter mittlerweile 50 Jahre Seite an Seite mit Trauschein gegangen sind. Sie verbindet eine große Leidenschaft für das Bürgerschützenfest, um das sich der Goldbräutigam 31 Jahre als Offizier, 15-mal an Pfingsten als Oberst (bis 2011) und zusätzlich als Mitautor der Chronik „500 Jahre Bürgerschützen Harpstedt von 1509“ verdient gemacht hat.

Mitbegründer der Fördergemeinschaft Koems, Ehrenoberst, Träger der „Harpstedter Harfe“ in Silber, für 23 Jahre Vorstandsmitglied der Schießsportkameradschaft, seit 1966 in der Feuerwehr Harpstedt und aktuell deren Seniorensprecher, früherer Bankleiter der Volksbank Harpstedt: Hans-Peter Hellbusch, seit 2003 Ruheständler, ist im Flecken bekannt wie der redensartliche bunte Hund. Von daher dürfen seine Frau und er morgen, Freitag, exakt 50 Jahre nach der kirchlichen Trauung durch Pastor Heinrich Dauskardt, wohl mit einem „großen Bahnhof“ und Glückwünschen lokaler Prominenz rechnen.

Ganz so groß wie ihr silbernes Ehejubiläum im Koems-Saal mit damals 185 Gästen wollen die Hellbuschs, auch zweifache Eltern und fünffache Großeltern, ihre Goldhochzeit gleichwohl nicht feiern.

Auf Polterabend nimmt er erstmals Notiz von ihr

In der Kindheit hatten sich ihre Wege noch nicht gekreuzt. Der Altersunterschied, der später keine Rolle mehr spielte, fiel seinerzeit eben doch noch ins Gewicht. Hans-Peter Hellbusch wuchs an der Seite von vier Brüdern und zwei Schwestern in Harpstedt auf. Er ging wie auch seine spätere Herzdame, Tochter des im Flecken bekannten Seilers Otto Schöler, im eigenen Wohnort zur Schule. Zum ersten Mal nahm der heute 79-Jährige 1966 auf einem Polterabend Notiz von der Frau, die seine Angetraute werden sollte (deren einziger Bruder Winfried Schöler lief damals in den sprichwörtlichen Hafen der Ehe ein).

Herzdame schlüpft in Chauffeurrolle

Sechs Jahre sollte es noch dauern, ehe zusammenkam, was zusammengehört: Die Schiebenscheeten-Nachfeier 1972 fiel auf Hans-Peter Hellbuschs eigenen Geburtstag. Die Damen trugen zu jener Zeit Mini. „Ingrids ausgesprochen hübsches gelbes Kostüm war auch recht kurz“, erinnert sich der Goldbräutigam schmunzelnd. Nach ausgelassenem (Nach-)Feiern bei Musik und Tanz hätte er selbst wegen des Promillegehalts im Blut nicht mehr am Lenkrad sitzen dürfen. Also schlüpfte seine spätere Gattin in die Chauffeurrolle. „Ich wohnte damals an der Burgstraße. Ingrid hat mich nach Hause gefahren. Tags darauf habe ich mir eingestanden, dass die Nachfeier an ihrer Seite wirklich schön war. Also kaufte ich rote Moosröschen und ging damit zu ihrem Elternhaus. Meine spätere Schwiegermutter Charlotte Schöler, die gerade mit ihrem Mann Otto spazieren gehen wollte, zeigte sich einigermaßen überrascht“, erzählt Hans-Peter Hellbusch. Mit der Idee, Blumen sprechen zu lassen, konnte er offenbar punkten: „Danach haben Ingrid und ich uns fast täglich gesehen.“

Schon am 2. Dezember 1972 gab sich das junge Glück auf seiner Verlobungsfeier in der damaligen Harpstedter Bahnhofsgaststätte ganz offiziell das Heiratsversprechen – und am 10. August 1973 dann das Jawort vor dem Standesbeamten Dirk Heile. Tags darauf folgten der Hochzeitssegen in der Christuskirche sowie die Feier der grünen Hochzeit mit 130 Gästen im Gasthaus Beuke (später „Harpstedter Krug“, heute „Marktkieker“) bei sommerlicher Bullenhitze. Seinerzeit lag bereits ein erster gemeinsamer Urlaub hinter Ingrid und Hans-Peter Hellbusch.

Endlich genug Platz für die Familiengründung

Ihre erste gemeinsame Wohnung befand sich über der damaligen Reinigung Beckmann an der Burgstraße 9. Die gute Nachbarschaft wusste das Paar zu schätzen, „aber nach zwei Jahren wurde es uns dort zu eng“, entsinnen sich die Ehejubilare.

Für zehn Jahre bewohnten sie dann von 1975 an das Haus an der Wildeshauser Straße 10 zur Miete, das hinreichend Raum für die Familiengründung bot: 1977 und 1979 kamen die Töchter Ilka und Christina zur Welt.

Ingrid Hellbusch, gelernte Bürokauffrau, widmete sich nach fünf Jahren Buchhaltung in einer Bremer Fahrschule und fünf weiteren Jahren Lohnbuchhaltung für den Dünser Fahrzeugsicherungshersteller Pudenz fortan ganz Haushalt und Kindern. Ihr Mann, der 1960 als Auszubildender bei der Spar- und Darlehnskasse angefangen war, machte derweil Karriere. 1977 rückte er zusammen mit Helmut Huntemann in den Vorstand der Volksbank Harpstedt eG und übernahm zugleich mit der Bankleitung für mehr als zwei Jahrzehnte ein hohes Maß an Verantwortung.

Seit 1985 bewohnen die Hellbuschs ein Eigenheim an der Lindenstraße, wo sie sich nach wie vor wohlfühlen und ihren Ruhestand genießen. Dem Harpstedter Bürgerschützenfest, mit dem alles begonnen hatte, wollen sie auch weiterhin die Treue halten, solange es die eigene Gesundheit zulässt. Und irgendwie findet es die Goldbraut ganz schön, dass ihr Mann das Traditionsfest mittlerweile ganz ohne Säbel und Offizierskluft genießen kann.