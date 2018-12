Traditioneller Dünsener Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher an

Klein, aber ho-ho-ho!

+ © Jysch Der Weihnachtsmarkt in Dünsen hat Tradition. Seit mehr als zwei Jahrzehnten geht er am Sonnabend vor dem ersten Advent über die Bühne. Dabei lockt der Budenzauber nicht nur Besucher aus der Gemeinde, sondern aus der ganzen Umgebung. © Jysch

Dünsen - Von Rainer Jysch. Am Sonnabend vor dem ersten Advent haben die Dünsener stets einen festen Termin im Kalender: den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz – ein willkommener Treffpunkt für Jung und Alt. Auch von außerhalb lockt der beschauliche Budenzauber inzwischen eine große Schar von Besuchern an. In diesem Jahr war der örtliche Schützenverein mit der Organisation des seit mehr als zwei Jahrzehnten an dieser Stelle veranstalteten Festes beauftragt worden.