Dünsen: Seit Langem wirklich tote „Karteileiche“ soll Rundfunkbeiträge zahlen

Von: Jürgen Bohlken

„Sie wollen doch jetzt nicht einer schon Verstorbenen ins letzte Hemdchen greifen? Ich bitte Sie!“, schrieb Bettina Schmidt dem Beitragsservice in einem Amtwortbrief. © Schmidt

Dünsen – Penetrant fordert der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio Rundfunkbeiträge von einer Frau aus Dünsen ein, die garantiert keine Rechnungen mehr begleicht. Sie hat nämlich das Zeitliche gesegnet, und zwar schon in den 1980er-Jahren. Ihr Gatte überlebte sie zwar, ist aber inzwischen auch tot – seit 2013.

Rundfunkbeitrags-Zahlungsforderungen landen gleichwohl weiterhin im Briefkasten des Hauses am Brookweg 6 in Dünsen. Sie richten sich an die längst Verblichenen, die dort früher gelebt haben, zuletzt gezielt an die verstorbene Frau. Darüber ärgern sich Bettina Schmid und ihr Mann Hans Wechseler-Meyer, denn sie bewohnen ebendiese erworbene Immobilie nach eigenen Angaben schon seit 2015. Mittlerweile finden sie es alles andere als witzig, mit Schreiben behelligt zu werden, die für „Karteileichen“ bestimmt sind. Für gewöhnlich ging solche Post bislang entweder mit dem Hinweis „Adressat verstorben“ zurück an den Absender oder aber an die Nachlassverwalterin.

Bissige Reaktion

Das Fass zum Überlaufen brachte ein Schreiben, wonach die vormalige Bewohnerin für den Zeitraum von Januar 2020 bis September 2023 Rundfunkbeiträge in Höhe von 809,86 Euro (nach-)zahlen sollte. Das Meldeamt habe dem Beitragsservice mitgeteilt, dass die Dame unter „dieser Anschrift“ (Brookweg 6, Dünsen) gemeldet sei. Bettina Schmid, selbst in Bremen in der Verwaltung tätig, war klar: „Das konnte nicht stimmen.“ Die Verstorbene ist nach ihrer Kenntnis in Herford gemeldet gewesen, aber nie in Dünsen – schon gar nicht zu Zeiten, da sie längst unter der Erde lag.

Dass die Tote „plötzlich zu Neujahr 2020 wieder Einzug in ihr ehemaliges Zuhause hält, hätten mein Mann und ich bemerkt“, denn „so weitläufig ist unser kleines Einfamilienhaus nicht“, erwiderte die Dünserin am 26. Juli in einem bissigen Antwortschreiben an den Beitragsservice. Nein, die Verblichene sei ihr und ihrem Mann auch kein einziges Mal „im verblichenen Hemdchen“ innerhalb des fast vierjährigen Abrechnungszeitraums begegnet, fügte Schmid hinzu.

„Kein müder Cent“ zu erwarten

Das Einwohnermeldeamt als Urheber einer Falschinformation verantwortlich zu machen, empfindet sie als Gipfel der Frechheit. Es sei „nicht nett“, den dort tätigen „freundlichen und gut arbeitenden Mitarbeitern“ eine solche „Schote“ unterschieben zu wollen, schrieb Schmid am 26. Juli. Zuvor schon mindestens viermal hatte sie dem Beitragsservice nach eigenem Bekunden zu verstehen gegeben, dass die vormalige Hausbewohnerin, von der immer noch Rundfunkbeiträge eingefordert werden, längst verstorben ist. Da helfe im Übrigen auch die angebotene Ratenzahlung nicht; von der Dame „werden Sie keinen müden Cent mehr erhalten“, bekräftigte die Dünserin gegenüber dem Beitragsservice – mit Hinweis darauf, dass sie keine weitere Mail in der Angelegenheit schicken werde.

Nach ihrem Empfinden wollen es die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wohl nicht wahrhaben, dass hier eine „Karteileiche“ in Datensätzen schlummert, die definitiv tot ist. Um diesbezüglich Einsicht zu befördern, würzte Schmid ihr Schreiben mit Sarkasmus: „Sie wollen doch jetzt nicht einer schon Verstorbenen ins letzte Hemdchen greifen? Ich bitte Sie!“

Zusammenhang mit Meldedatenabgleich?

„Wir gehen der Sache nach“, versprach Beitragsservice-Pressesprecher Christian Gärtner auf Nachfrage unserer Zeitung. Er vermutete einen Zusammenhang mit dem aktuellen Meldedatenabgleich, der alle vier Jahre vollzogen werde: „In diesem Rahmen übermitteln uns die Meldeämter sämtliche Meldedaten von ab 18-Jährigen mit Wohnsitzen in Deutschland. Die gleicht der Beitragsservice ab. Identifiziert er Personen, die sich keinen Beitragskonten zuordnen lassen, schreibt er die Betreffenden an und bittet um Klärung der Beitragspflicht. Im Zuge des Abgleichs werden rund 70 Millionen Datensätze übermittelt. Nicht alle, die in den Meldeämtern liegen, sind aber komplett auf dem aktuellen Stand; das liegt einfach in der Natur der Sache. Da gibt es immer mal irgendwelche Karteileichen.“