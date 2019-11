Dünsen soll neue Ruhebänke bekommen

Dünsen – Der Dünsener Bürgerstammtisch hat während seines Treffens am Montagabend bereits zwei Termine für das kommende Jahr vereinbart, die der Gemeinde Anregungen bringen sollen. Außerdem hat die 25-köpfige Runde beschlossen, das Projekt Ruhebänke erneut anzugehen.

Laut Organisator Heinz-Jürgen Greszik sollen an fünf neuen Standorten künftig die roten Holzsitze zu einer Spazierpause einladen. Bürgermeister Hartmut Post habe an dem Abend berichtet, der Heimatverein Dünsen würde die Beschaffung und Installation der Ruhebänke aus eigenen Mitteln übernehmen. Das habe der erste Vorsitzende Mario Kreutz ihm gegenüber erklärt. Gegebenenfalls würde auch die Gemeinde einen Zuschuss beisteuern, so Post. Angedacht seien Standorte an der Waldstraße, zwei am Birkenweg, einer an der Straße „Im Langen Tal“ sowie ein fünfter an einem Waldweg in der Nähe des Abzweigs „Vor der Linde“. Im Sommer hatte der Heimatverein bereits die bestehenden Ruhebänke am Waldlehrpfad erneuert.

Für das Treffen am 13. Januar will der Bürgerstammtisch die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ aus Wildeshausen einladen. Es gebe sowohl Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren als auch solche, die sich eine Unterstützung durch Engagierte gut vorstellen könnten, berichtet Greszik von der Diskussion zum Thema.

Bürgermeister Post habe zudem vorgeschlagen, Frank Müller, den Vorsitzenden der Aktiven Werbegemeinschaft, einzuladen. Diese hatte in diesem Jahr die geplante Messe „Harpstedt Aktiv 2019“ absagen müssen, weil zu wenig Anmeldungen von Gewerbetreibenden kamen. Nun habe Müller als Vorsitzender die Idee, die einzelnen Mitgliedsgemeinden zu besuchen und die Werbegemeinschaft vorzustellen. Der Anfang seiner Tour könnte in Dünsen liegen, schlug Post vor und kündigte an, einen Kontakt herzustellen.