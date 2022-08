Horst-Schumacher-Cup: „Mexiko“ zeigt „Spanien“, wo der Hammer hängt

+ © Rottmann Mexiko bezwingt Spanien? Im Verlauf der FUNino WM der U7 ist genau das am Sonnabend passiert. Das Bild zeigt die beiden Turniersieger, also den „Weltmeister“ und den „Vizeweltmeister“, mit ihren Pokalen. © Rottmann

Dünsen – Zum Start des siebentägigen Horst-Schumacher-Cups (HSC) in Dünsen haben am Sonnabend die jüngsten Mitstreiter, zwölf U7-Mannschaften, in der „FUNino Weltmeisterschaft“ um den Titel gekämpft. Die gastgebende Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) um Trainerin Martina Buschheuer und Co-Trainer Jeremias Thielsch mischte mit einem Team für den „Senegal“ mit. Zu Beginn liefen die jungen Kicker „wie die Großen“ in WM-Trikots und mit Länderfahnen zwei kurze Runden um den Platz.

Es herrschte eine tolle Stimmung bei sommerlichen Temperaturen. Die Entscheidung, welche Mannschaft für welches Land fightet, fiel kurz vor Turnierbeginn per Losverfahren. Jugendwartin Doris Prey-Klaassen wünschte allen Teilnehmern tolle Spiele, Tore und viel Spaß. Über Horst Schumacher, nach dem der Turnierreigen benannt ist, flachste sie: „Ihr werdet ihn sicherlich kennen. Er ist ja über alle Landesgrenzen hinaus bekannt.“

Kein Spieler geht leer aus

Nach spannenden „FUNino“-Spielen (pro Runde sieben Minuten), in denen jede Mannschaft höchstens fünf Spieler zum Einsatz bringen durfte, folgten die Platzierungsmatches. Im Finale zeigten dann die „Mexikaner“ (Heidkrug 1) den „Spaniern“ (Stenum 1) mit einem 2:0-Sieg, wo der redensartliche Hammer hängt. Michael Kowalski, Trainer des Siegerteams, zeigte sich sehr stolz auf seine Truppe. Die „WM“ sei überhaupt super gewesen. „Besonders die Ländertrikots und das Einlaufen haben den Jungs viel Spaß gemacht.“ Christian Kistritz, Trainer des „Vizeweltmeisters“, pflichtete bei. Er verriet, seinen Jungs hätten es vor allem die Länderfahnen angetan.

Kein Spieler musste mit leeren Händen die Heimreise antreten: Jeder erhielt eine Medaille und jedes angetretene Team eine Trophäe. Über größere Pokale freuten sich der FUNino-„Weltmeister“ und „Vizeweltmeister“ sowie Jahn Delmenhorst („Deutschland“) als Drittplatzierter.

Fairplay ist für ihn „das A und O“

Während der Siegerehrung gab Prey-Klaassen bekannt, dass insgesamt 185 Tore gefallen seien. „Ihr seid alle Sieger. Jeder von euch hat mindestens ein Tor geschossen.“

Für Horst Schumacher ist Fußball eine Herzensangelegenheit. Er wolle, dass die Jugendlichen durch diesen Cup Spaß am Kicken haben – auch die Jüngeren in der FUNino WM“. Für ihn sei Fairplay auf dem Platz „das A und O“. Schumacher engagiert sich seit über 40 Jahren für den Fußballnachwuchs. Er machte sich auch als Jugendwart für den SC Dünsen und als Jugendtrainer für die SG DHI verdient.

aro