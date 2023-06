Plattdeutschbeauftragter zu Gast beim Dünsener Bürgerstammtisch

Von: Jürgen Bohlken

Plattdeutschbeauftragter: Heinrich Sudmann. © Bohlken

Dünsen – Im Verlauf des nächsten Bürgerstammtisches am kommenden Montag, 3. Juli, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Turnhalle) „An den Eichen“ in Dünsen will der Plattdeutschbeauftragte für die Samtgemeinde Harpstedt, Heinrich Sudmann, den Teilnehmern „das hiesige Platt“ ein wenig näherbringen und schmackhaft machen. Hintergrund ist der Wunsch nach einem „Plattdeutsch-Treffen“.

Wie gewohnt können die Bürgerinnen und Bürger im Verlauf des Abends Anliegen zur Diskussion stellen, die Dünsens Einwohnerschaft bewegen.

Heinz-Jürgen Greszik schlägt vor, konkret an einige bereits in der Vergangenheit aufgegriffene Themen anzuknüpfen, etwa an die Debatte über die Digitalisierung der Gemeinde. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Unser Dorf – Unsere Zukunft“ könnte es um die ersten vorgebrachten Wünsche aus den drei installierten Ideenboxen gehen – sowie um die Frage, in welcher Form weiter an der Umsetzung der Anregungen gearbeitet worden soll („Ideen-Gruppen“ wären eine Option). Wer den Stammtisch besuchen will, darf seine Nachbarn gern mitbringen. Für Erfrischungen muss jeder selbst sorgen.