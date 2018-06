Bürgerauto-Plan nimmt Fahrt auf

Ein Nissan für Dünsen

+ © Nissan Die Gemeinde Dünsen plant seit Längerem, sich einen „Nissan e-NV200 Evalia“ als Bürgerauto anzuschaffen. © Nissan

Dünsen - Bei der Gemeinderats-Sitzung am Donnerstagabend in Dünsen gab es einen ersten Dämpfer in Sachen Bürgerautos. Hartmut Post berichtete, dass er am Mittwoch mit dem Landkreis Oldenburg wegen des schon lange erwarteten Fahrzeugs in Kontakt getreten ist.