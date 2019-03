Lkw-Chaos auf der Waldstraße und „Am Hang“: Hoffen auf Vorwegweiser

Statt in die Straße „Zum Gewerbepark“ (Pfeil oben rechts) biegen viele Brummifahrer, die zu der Firma „Sommer & Backhaus“ wollen, in die Waldstraße (Pfeil unten links) ab. Sie kommen in der ehemaligen Muna nicht weiter und müssen wenden.

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. „Was passiert denn jetzt mit der Waldstraße?“ Diese Frage von Christian Nagler (SPD) hat am Donnerstagabend während der Sitzung des Dünsener Rates eine kurze Debatte über eine mittlerweile unendlich anmutende Geschichte ausgelöst.

Das Problem: Lkw-Fahrer, die eigentlich zur Firma „Sommer & Backhaus“ auf Kirchseelter Muna-Gebiet wollen, biegen von der L 338 nicht in die Straße „Zum Gewerbepark“ ab, sondern stattdessen in Dünsen in die Waldstraße. Dort kommen sie dann aber nicht weiter und müssen wenden – sehr zum Leidwesen der Anlieger. Teils versuchen die Fahrer sogar, sich durch die Erschließungsstraße des Wohngebietes „Am Hang“ zu quälen. Und wenn das nicht klappt, „überfahren sie beim Zurücksetzen sämtliche bepflanzte Inseln“, so Heinz-Jürgen Greszik. 250 Meter mit dem Laster auf einer engen, kurvenreichen Straße rückwärts zurückzulegen – das sei eine „besondere Kunst“, musste der SPD-Ratsherr zugeben.

Die Brummifahrer sind nach Kenntnis von Bürgermeister Hartmut Post oftmals der deutschen Sprache nicht mächtig. Mitunter verlassen sie sich offenbar blindlings auf das Navi, geben zwar die Postleitzahl, aber nicht den Ort ein – und werden deshalb in die falsche Straße „gelotst“.

Es gebe, so Greszik, sogar eine Strichliste über die Laster, die auf der Waldstraße wenden müssen, weil sie falsch abgebogen sind. „Oft fahren sie bis annähernd zum Muna-Turm und bemerken erst dort, dass es nicht weiter geht. Und dann geht dahinten in der Enge das Gedrehe los! Manche können auf den Parkplatz des Sportfunktionshauses vom SC Dünsen fahren, die meisten mit ihren langen Lastzügen aber nicht“, schilderte Greszik. In einem vor etwa zwei Monaten mit Heike Lüning vom Straßenverkehrsamt geführten Gespräch habe er die Aufstellung von Vorwegweisern angeregt, die frühzeitig auf die Straße „Zum Gewerbepark“ hinweisen.

Solche Schilder seien nicht billig, so Greszik. Sie könnten „Im Langen Tal“ vor der Einmündung in die Hauptstraße (für den Schwerlastverkehr aus Richtung Ippener) und an der Haupt- in Höhe Waldstraße Sinn machen.

Die Vorwegweiser seien nach Ansicht Lünings „wohl der richtige Weg“ – zumindest hat Greszik das aus dem Gespräch so herausgehört. Hartmut Post erinnerte sich an einen Antrag an die Straßenverkehrsbehörde, den er noch mit Harro Hartmann als Bauamtsleiter auf den Weg gebracht hatte. Letzterer ist inzwischen seit rund zehn Jahren pensioniert.

Dass die Lösung des Problems derart lange auf sich warten lässt, ärgerte den Rat. Nach Gresziks Einschätzung hat das Straßenverkehrsamt das Thema nun aber wohl auf dem Schirm.