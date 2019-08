Dünsen: Funkloch wohl bald passé

Die Zeiten des „Dauerfunklochs“ in Dünsen könnten tatsächlich sehr bald passé sein. Vodafone-Kunden berichten schon länger davon, dass sie beim Mobiltefonieren 4G-Empfang hätten. Inzwischen hat die Telekom nachgelegt.

Dünsen - T-Mobile funktioniere seit etwa zwei Wochen „in der Heidesiedlung hervorragend“, fällt Stefan Hehr auf. Jahrelang habe er „null Empfang“ gehabt, und das Verschicken von SMS sei nicht möglich gewesen. Und jetzt? „Super LTE-Empfang mit vollem Ausschlag“, zeigt sich Hehr regelrecht begeistert.

Die Telekom hatte die LTE-Aufrüstung schon vor längerer Zeit angekündigt. Kürzlich ließ sie den Worten Taten folgen. „Wir haben am 1. Juli am Standort in Dünsen LTE mit bis zu 150 Mbit/s eingeschaltet. Aufgebaut haben wir unsere Mobilfunkanlage auf dem vorhandenen Mast der Vodafone leicht nördlich vom Sportplatz“, teilte Pressesprecherin Stefanie Halle auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Gemeint ist der Muna-Turm. „GSM und LTE 800/900 folgen noch“, so die Telekom-Sprecherin weiter. GSM steht für Global System for Mobile Communications. Dahinter verbirgt sich ein 1990 eingeführter Mobilfunkstandard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch „für leitungs- und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen“ genutzt wird.

Hintergrund der noch kommenden Maßnahmen für Dünsen: Die Telekom hat ihr 4G-Netz in Städten vor allem auf 1800 und 2600 Megahertz (MHz) aufgebaut. Nach und nach rüstet sie LTE 800 nach. Speziell „zur besseren Versorgung innerhalb von Gebäuden“ soll das 4G-Netz aber auch auf 900 MHz ausgebaut werden. Der Startschuss dafür fiel im bereits Frühjahr 2017. Sukzessive will die Telekom alle Standorte, an denen das GSM-Netz funkt, mit LTE erschließen. boh