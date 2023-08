Dünsen: Erneut ruft brennendes Stroh in Bunker Feuerwehr auf den Plan

Von: Jürgen Bohlken

Zum zweiten Mal seit dem 29. Juli mussten Feuerwehrkräfte brennendes Stroh in einem der Bunker bei der ehemaligen Muna löschen. © Jannik Stiller

Dünsen – Zu einem Brandeinsatz auf dem ehemaligen Munitionsareal in Dünsen sind am Montagabend die Freiwilligen Feuerwehren Groß Ippener und Harpstedt ausgerückt. Erneut brannte es aus ungeklärter Ursache in einem der Bunker. Durch rasches und entschlossenes Handeln bekamen die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Wie schon am 29. Juli stand eingelagertes Stroh in Flammen. „Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in den Bunker geschickt – zwecks effektiver Bekämpfung des Feuers. Um den Einsatzkräften im Inneren eine bessere Sicht zu verschaffen und den Rauch aus dem Gebäude zu drücken, wurde parallel dazu ein leistungsstarker Lüfter vor dem Objekt positioniert“, schildert Feuerwehrpressesprecher Christian Bahrs.

Ein zweiter Trupp habe derweil von außen einen gezielten Löschangriff durchgeführt. Nachdem der Brand größtenteils gelöscht gewesen sei, „wurde das verbliebene Stroh mit einem speziellen Schaumteppich bedeckt, um auch die letzten Glutnester zu ersticken und eine erneute Entzündung zu verhindern“.

Der Einsatz habe knapp über eine Stunde gedauert. Er sei „von insgesamt 29 engagierten Einsatzkräften der Feuerwehren Groß Ippener und Harpstedt erfolgreich gemeistert worden“, bekräftigt Bahrs.