Dünsen erhöht Grundsteuer nicht

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Der B-Plan für das kommende Dünsener Wohngebiet „Am Buchenhain“ ist nun einstimmig als Satzung beschlossen – und der Boden für die Erschließungsplanung damit geebnet. Bauwillige müssen sich gleichwohl in Geduld üben, bis die Gemeinde Grundstücke zum Verkauf anbieten kann. Diverse Hürden wollen erst noch genommen werden.

In der Frage, ob die Grundsteuerhebesätze A und B in Dünsen von 330 auf 400 Prozent angehoben werden sollen, setzte sich am Montagabend die Wählergemeinschaft (WGD) mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit im Gemeinderat durch: Es bleibt 2020 bei den bisherigen Sätzen. Die SPD und die Dünsener Bürgerliste (DBL) standen auf verlorenem Posten mit ihrer Position, auf 400 Prozent zu gehen und im Gegenzug gegebenenfalls die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben. Letztere ist schon seit längerer Zeit Gegenstand von Diskussionen: In Dünsen kann es passieren, dass Anlieger für die Verbesserung einer Straße zur Kasse gebeten werden, andere hingegen nicht. Wie sich die Satzung, die nicht für alle Siedlungsbereiche gilt, auf das ganze Gemeindegebiet ausweiten ließe, prüft die Verwaltung der Samtgemeinde Harpstedt. DBL und SPD dauert dieser Vorgang zu lange.

Die Samtgemeinde hat ihren Mitgliedskommunen nahegelegt, die Steuerhebesätze für 2020 zeitnah festzulegen. „Die Steuerbescheide werden Mitte Dezember vorbereitet und im Januar verschickt“, erläuterte Dünsens Bürgermeister Hartmut Post. Die letzte Anpassung datiere von 2013. Damals habe die Gemeinde Dünsen die Grundsteuerhebesätze A/B von 280 auf 330 Prozent erhöht. Die absehbar enger werdenden Haushaltsspielräume verschwieg Post nicht: Die Samtgemeindeumlage werde wegen nötiger großer Investitionen, auch in Kitas, in den nächsten Jahren steigen, wenngleich noch unklar sei, in welchem Maße.

„Irgendwann werden wir ohnehin erhöhen müssen, ob wir wollen oder nicht“, gab Uwe Kräkel (SPD) zu bedenken. „Dünsen hat eine sehr gute Haushaltslage – und es im Moment nicht nötig, die Hebesätze zu erhöhen“, hielt Heinrich Dittmer-Hohnholz für die WGD dagegen. Christian Nagler (SPD) sah das wiederum komplett anders: „Wir können doch besser etwas auf der hohen Kante haben, als irgendwann in Panik zu geraten und dann sofort erhöhen zu müssen.“ Mit Blick auf die Straßenausbaubeitragssatzung forderte Nagler eine gerechte Verteilung der Lasten ein. „Wir werden das erste Mal zur Kasse gebeten, wenn wir bauen. Und dann nochmals, wenn die Straße neu gemacht wird. Ich frage mich, wo das noch hinführen soll. Ich bekäme in meinem Alter ja nicht mal mehr einen Kredit, um die Beiträge bezahlen zu können. Am Ende müsste ich das Haus womöglich verkaufen und sehen, wo ich bleibe. Das sind aber Dinge, die nicht nur mir passieren können“, gab der Ratsherr zu bedenken.

„Mir ist nicht bekannt, dass in Dünsen jemals jemand ausziehen musste, weil er Anliegerbeiträge nicht entrichten konnte. Da gibt es Möglichkeiten. Entweder abbezahlen oder eine Sicherungshypothek ins Grundbuch eintragen lassen“, erwiderte Hartmut Post.

Eine Hebesatzerhöhung auf 400 Prozent bedeutete für ein durchschnittliches Einfamilienhausgrundstück gut 56 Euro mehr im Jahr, erläuterte Julia Praß (DBL). Das sei ein durchaus zu stemmender Betrag. Und den brächten die Eigentümer gern auf, wenn sie im Gegenzug die Sicherheit hätten, für eine Verbesserung der Straße nicht zur Kasse gebeten werden zu können. Die jetzige Straßenausbaubeitragssatzung bewirke aber, dass einige für Verbesserungsmaßnahmen zahlen müssten – und andere nicht. Das sei „reine Willkür“ und „eine Ungleichbehandlung“.

Der Landesschnitt betrage 341 Prozent bei der Grundsteuer A und 360 bei der Grundsteuer B; Dünsen bleibe seit Jahrzehnten darunter, argumentierte Heinz-Jürgen Greszik (SPD). „Der Gemeinde wird unterstellt, dass sich ihr Steueraufkommen nah an diesem Schnitt bewegt. Mit der Folge, dass die Steuerkraft für Dünsen entsprechend hoch angesetzt wird. Es wird einfach davon ausgegangen, dass dieser Betrag als Einnahme vorhanden ist“, so Greszik. Das wiederum wirke sich in Form höherer Umlagezahlungen aus.

Auch vor dem Hintergrund, dass Dünsen für das neue Baugebiet in Vorleistung trete und viel Geld ausgebe, mache es Sinn, „zunächst auf 400 Prozent zu gehen“, urteilte Greszik.

Im Übrigen schlage die Samtgemeindeverwaltung im Harpstedter Amtshof eine Anpassung vor – allerdings auf lediglich 380 Prozent. Dies hieße in Dünsen bei der Grundsteuer A eine durchschnittliche Mehrbelastung von 40,68 und für die Grundsteuer B von 40,44 Euro. Bei 400 Prozent wären es hingegen im Schnitt 56,95 (A) und 56,61 Euro (B) mehr.

„An die Straßenausbaubeitragssatzung müssen wir ran“, verhehlte Bürgermeister Hartmut Post nicht. Zum Tragen komme sie allerdings ohnehin nicht bei Instandsetzungsmaßnahmen. Beitragspflichtig würden Anlieger nur bei Verbesserungen, und die seien momentan nicht vorgesehen. Wenn solche Vorhaben aber anstünden, „müssen wir das geregelt haben“.

Uwe Kräkel missfiel es, fortwährend in die Warteschleife gedrängt zu werden. „Sind wir nicht in der Lage, selbst was zu entscheiden?“, hinterfragte er. Am Ende standen sich Anträge der SPD (Erhöhung auf 400 Prozent) und der WGD (belassen bei 330 Prozent) gegenüber. Die WGD-Mehrheit setzte sich, wie schon erwähnt, durch.

Eingangs der Sitzung streifte Hartmut Post in seinem Bericht die gelungene Einweihung des Bürgerautos im Beisein von rund 100 Anwesenden. Das E-Fahrzeug werde unterschiedlich stark frequentiert. Post: „Es spielt sich ein. Es muss bekannt werden.“ Aktuelle Probleme mit Vandalismus bei der Zufluchtskirche fanden ebenfalls Erwähnung. Der Bürgermeister sprach von einem „kleinen Ärgernis“; er verwies auf eingeworfene Scheiben und einen derzeit kaputten Schaukasten. Die Polizei fahre inzwischen vermehrt Streife. Die Täter dürften sich nicht zu sicher fühlen. „Da müssen wir sehr wachsam sein“, mahnte Post.