Bewerbung der Kulturnacht läuft auf Hochtouren

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Von B wie Beckeln bis W wie Winkelsett: Annelen Voß und Steffen Akkermann, die verbliebenen Mitstreiter des einstigen „Elferrates“, arbeiten sich im zweijährigen Turnus alphabetisch durch die acht Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt. 2018 ist „D“ als Schauplatz der Kulturnacht an der Reihe. D wie Dünsen. Dort gibt es am Sonnabend, 9. Juni, viel Musik „am Glockenturm“. Als Schirmherr fungiert Dünsens Bürgermeister Hartmut Post.

14 Programmpunkte sorgen in der Zufluchtskirche für gute Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Alle Mitwirkenden verzichten auf Gage.

Neben Chormusik in unterschiedlichen Ausprägungen und Blasmusik sind Streicher zu hören. Ebenso klinken sich Satiriker Franz Robert Czieslik in der Rolle des „Franz Zehnbier“ und eine Gruppe um den Samtgemeinde-Plattdeutschbeauftragten Heinrich Sudmann (mit plattdeutschen Beiträgen) ins Geschehen ein. Mit von der Partie ist zudem das Quartett „Stimmenbar“: Jennifer Grove, Sarah Bockhorn, Katja Happe und Kai Gröhlich machen populäre Musik, haben Spaß am Singen und ein sonniges Gemüt; sie wollen Auszüge aus ihrem Sommerprogramm vorstellen. Bei sommerlicher Hitze könnten einige Beiträge kurzfristig nach draußen verlagert werden, etwa die Auftritte der „Prager“, des Jugendblasorchesters Beckeln (Blaso) und der „Klosterbachtaler“. Schon ab 15 Uhr wird die Elternschaft des Kindergartens „Spielinsel“ Kaffee und Kuchen anbieten. Zeitgleich soll der Ausschank von Rot- und Weißwein, Bier und nichtalkoholischen Getränken beginnen. Grillwurst wird auf jeden Fall angeboten werden. Ob darüber hinaus weitere Gaumenfreuden auf die Zuhörer warten, ist noch nicht ganz klar.

Die Samtgemeinde Harpstedt und die Landessparkasse zu Oldenburg sponsern die Kulturnacht, ebenso der Kunst- und Kulturverein (KuK) Harpstedt, der die Gema-Gebühren übernimmt.

Ein großes Werbebanner haben die Organisatoren am Donnerstag im Beisein von Dünsens Altbürgermeister Heinrich Wessel an der Zufluchtskirche angebracht. Das Event wird ferner mit Plakaten sowie Hinweistafeln an den Ortseingängen beworben. Obendrein liegen 1 000 Flyer druckfrisch vor. Sie werden samtgemeindeweit an markanten Orten ausgelegt, „wo sich Leute treffen“, sagt Steffen Akkermann, also etwa in Lokalen, Banken, Geschäften und Tankstellen.

Die Auftritte im Überblick

• 16 Uhr: „Kirchturmspatzen“ und „Harmony’s“ (ältere „Kirchturmspatzen“);

• 16.30 Uhr: Gruppe „Marienkäfer“ der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenloh-Colnrade;

• 17 Uhr: Gospelchor Colnrade/„Gospel United“;

• 17.30 Uhr: Posaunenchöre Harpstedt und Colnrade;

• 18 Uhr: „Stimmenbar“;

• 18.30 Uhr: Landfrauenchor;

• 19 Uhr: „Klosterbachtaler“;

• 19.30 Uhr: Kirchenchor Harpstedt;

• 20 Uhr: Jugendchor „Feelings“;

• 20.30 Uhr: Gospelchor Harpstedt;

• 21 Uhr: Jugendblasorchester der Feuerwehr Beckeln und Harpstedter „Prager“,

• 21.30 Uhr: Gemischter Chor Harpstedt.

Das Programm im Gemeinderaum:

• 17 Uhr: „LandStreicher“ und Franz Robert Czieslik;

• 18 Uhr: Plattdeutschgruppe, bestehend aus Heinrich Sudmann, Elisabeth Grote, Heike Möhlenhoff, Inge Harrach, Manfred Meyer und Manfred Thöle (ob alle dabei sein werden, ist noch unklar).