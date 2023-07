Wasser und Erde von abschüssigem Acker fluten Hausgrundstück in Dünsen

Von: Jürgen Bohlken

Der Weg des Wassers ist hier gut zu erkennen: Vom Zuckerrübenfeld schießen die Fluten über die Straße auf das Privatgrundstück. © Schmidt

Dünsen – Vom gegenüberliegenden, stark abschüssigen Rübenacker schießt das Wasser bei Starkregen über die Straße „Im Langen Tal“ und reißt jede Menge Erdreich mit. Es flutet den Vorgarten von Hans-Jürgen und Melanie Schmidt mitsamt Rasenfläche, Zufahrten und Beeten, läuft in Kellerräume unter der an ein Ehepaar aus der Ukraine mit zwei Kindern vermieteten Nachbarwohnung, bahnt sich seinen Weg beidseitig des Hauses bis in den rückwärtigen Bereich und teilweise weiter in den dort befindlichen Teich.

Was vom Sturzbach übrig blieb: Massen an Schlamm, Erdreich vom gegenüberliegenden Acker – teilweise 17 Zentimeter hoch. © Bohlken

Der 52-jährige Elektroingenieur und seine Frau aus Dünsen haben dieses Debakel in den vergangenen Wochen doppelt erlebt. Noch schlimmer als beim zweiten sei es beim ersten Mal gewesen – „wenige Tage vor dem Schützenfest, vom 20. auf den 21. Juni“. In dem besagten Keller habe das Wasser knapp 15 Zentimeter hoch gestanden.

Wie weit wird das Wasser steigen? Welch bange Momente das Ehepaar Schmidt durchlebt haben muss, lässt sich erahnen. © Schmidt

An der Hausfassade hinterließ die braune Brühe nach wie vor sichtbare Spuren, die Aufschluss darüber geben, wie hoch dort das Wasser stand. „Bestimmt 20 Zentimeter“, sagt Hans-Jürgen Schmidt. Das Schlimmste sei aber nicht das Wasser, sondern der Schlamm. Wie viele Schubkarrenladungen angeschwemmten Erdreichs der Hauseigentümer mit tatkräftiger Hilfe in geschätzten 40 bis 50 Arbeitsstunden zurück auf den Acker beförderte, kann er nur erahnen. Er hat sie nicht gezählt.

Land unter: Der Hof ist kaum mehr zu erkennen. © Schmidt

Der Teich seines Nachbarn Christoph Kirchhof wurde ebenfalls geflutet – mit dem Ergebnis, dass etliche Goldorfe, Rotaugen und Rotfedern verendeten. Der Bauhof stand vor der undankbaren Aufgabe, die Straße mit Man- und Maschinenpower einschließlich Radlader und Kehrbesen zu reinigen.

Die Topografie des Geländes lässt erahnen: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert. Beim nächsten Starkregen wird Hans-Jürgen Schmidt wohl erneut „Land unter“ vermelden. „Wir würden gern mal wieder in den Urlaub fahren ohne das schlechte Gefühl, dass unser Grundstück verschlammen könnte“, bekräftigt er. Warum heftige Niederschläge gerade jetzt extrem viel Erdreich „hangabwärts“ mitschleppen, offenbart ein Blick auf den Acker: Große Teilflächen wirken nahezu frei von Bewuchs. Da gibt es nichts, was die Fluten wirklich aufhalten könnte. Warum nicht? „Weil dort die Saat nicht aufgegangen war“, sagt Hans-Jürgen Schmidt. Der Landwirt habe nachgesät, aber das habe nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Der Regen habe einen Teil der zarten Pflänzchen weggespült, schildert der Hauseigentümer auf Grundlage eigener Beobachtungen.

Einfache Lösungen gibt es wohl nicht

Das Wort Klage nimmt er nicht in den Mund. Noch nicht. Aber was soll er tun, um weiteren Schaden von Haus, Hof und Garten abzuwenden? Alle waren sie schon da, ohne dass Abhilfe geschaffen worden wäre: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel genauso wie seine Amtsvorgänger Herwig Wöbse und Uwe Cordes, Dünsens früherer Bürgermeister Heinrich Wessel genauso wie der aktuelle Amtsinhaber Hartmut Post. Einen Regenwasserkanal gibt es in dem Bereich der Gemeindeverbindungsstraße (in der Baulastträgerschaft der Samtgemeinde Harpstedt) übrigens nicht.

Der Pächter der abschüssigen landwirtschaftlichen Fläche habe die Errichtung eines Steinwalls am Feldrand vorgeschlagen, sagt Hans-Jürgen Schmidt. Er wertet das als Entgegenkommen.

Am Putz verdeutlicht Hans-Jürgen Schmidt, wie hoch das Wasser stand: „Bestimmt 20 Zentimeter“, sagt er. © boh

Ginge es nach Schmidt, würden auf dem Acker Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln grundsätzlich nicht mehr angebaut, sondern nur noch Getreide – wegen der deutlich stärker „bremsenden“ Wirkung. Ihm ist aber auch klar, dass in der Feldbewirtschaftung Fruchtfolgen einzuhalten sind.

Die Frage, ob und – wenn ja – in welchem Maße eine Einflussnahme auf die Art und Weise des Anbaus möglich wäre, steht momentan unbeantwortet im Raum. Dem Anwohner liegt überhaupt nicht daran, Öl ins Feuer zu gießen. Im Gespräch mit unserer Zeitung lässt sich Schmidt zu keiner einzigen Schuldzuweisung hinreißen – in welche Richtung auch immer.

„Aussitzen“ ist keine Lösung

Gleichwohl macht er deutlich, dass es bei dem Ist-Zustand nicht bleiben kann. Zwecks Suche nach Lösungen stellt er sich zunächst einen Ortstermin mit sämtlichen Beteiligten vor: mit den zuständigen Fachbehörden, den Geschädigten, Pächtern und Flächeneigentümern sowie Vertretern der Landwirtschaftskammer. Die Samtgemeindeverwaltung gehört für Hans-Jürgen Schmidt zwingend mit ins redensartliche Boot. Von ihr verspricht er sich eine Mittlerrolle im Zusammenhang mit der Maßnahmen-Abstimmung.

Größere Teilflächen des Rübenackers muten nahezu frei von Bewuchs an. Dort sei die Saat nicht aufgegangen und nachgesät worden, sagt Hans-Jürgen Schmidt. © Bohlken

Klar ist: Einfach wird’s nicht! Letztlich resultieren die Sturzbäche aus der Landschaftstopografie in Kombination mit Wetterlagen, die als Folge des Klimawandels immer extremere Züge annehmen. Die Kernfrage wird sein: Wer muss welchen Beitrag leisten, um die Misere zu beheben? Dass sich dabei entwässerungstechnische Probleme mit rechtlichen Fragen und unterschiedlichen Interessen überlagern, verkompliziert die Angelegenheit durchaus. Eines aber macht Hans-Jürgen Schmidt unmissverständlich deutlich: Ein Aussitzen des Problems wird er nicht hinnehmen.

Ein Ärgernis auch aus kommunaler Sicht: die nötigen Straßenreinigungsarbeiten nach dem Extremwetter. © Schmidt

Mit seiner Frau bewohnt er das 1970 von seinen Eltern erbaute Haus, das er 2006 umbaute und um ein Dachgeschoss erweiterte. Der Konflikt im Zusammenhang mit Oberflächenwasser auf dem Privatgrundstück schwelt seit Jahrzehnten. Auch in den 1980ern seien schon Überspülungen des Hofs und des damals noch anders gestalteten Vorgartens vorgekommen, erinnert sich Hans-Jürgen Schmidt. Der Landwirt, der seinerzeit den abschüssigen Acker bewirtschaftete, habe dort aber Getreide angebaut. Nach Schmidts Beobachtungen verschärften sich die Oberflächenwasserprobleme, als erstmals Kartoffeln auf dem Feld standen. Dass zusätzlich extrem viel Erde auf sein Privatgrundstück gespült wird, habe er hingegen kürzlich, im Juni, zum ersten Mal erlebt.