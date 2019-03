Rat drückt sich um Entscheidung

Prinzhöfte - Von Juergen Bohlken. „Das ist eine andere Hausnummer“, sagte Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl, als sich der Prinzhöfter Rat nach einstimmiger Bewilligung von gemeindeseitig 800 Euro jährlich für die musikalische Frühförderung im Freinet-Kindergarten in Schulenberg mit einem weiteren Zuschussantrag konfrontiert sah. Wiederum war es der Verein für ganzheitliches Lernen, der mit dem „Klingelbeutel“ kam: Eigentlich 25 000 Euro, aber unterm Strich letztlich jetzt noch 15 000 Euro seien nötig, damit (erhoffte) 100 000 Euro aus dem Leader-Programm für ein Bauvorhaben generiert werden könnten, erläuterte Vereinsmitglied Detlef Kietzmann. Er hat als Architekt jene Bildungs- und Begegnungsstätte entworfen, um die es ging. Sie soll auf dem Gelände des „Zentrums PrinzHöfte“ nach Abriss einer alten Scheune neu entstehen. Voraussichtliche Kosten: 600 000 bis 700 000 Euro; davon entfallen rund 100 000 Euro auf das Dachgeschoss (zweiter Bauabschnitt).

Mit dem Neubau will der Trägerverein auch „Nachbarschaft stärken“ und „Menschen zusammenbringen“; es soll aber wohl vor allem als zusätzliches Seminarhaus dienen. Das „Mikado“ in Horstedt sei zwar zu etwa 50 Prozent ausgelastet, was für eine Tagungsstätte schon eine gute Quote sei, so Kietzmann; allerdings gebe es Zeiten, in denen die Kapazitäten nicht ausreichten und andere, in denen das Gebäude leerstehe. Mithilfe einer zweiten Bildungsstätte mit zusätzlichem Seminarraum und weiteren Betten wäre es möglich, beim Seminarangebot und der Belegung „besser zu jonglieren“.

Die lokale Leader-Aktionsgruppe, die über die Aufnahme von Projekten ins Leader-Programm entscheidet, tagt am 21. März – und dann erst wieder im Spätsommer. Der Verein für ganzheitliches Lernen erhoffte sich eine schnelle Zuschusszusage seitens der Gemeinde Prinzhöfte. Er hatte auch bei den Verwaltungsspitzen von Samtgemeinde Harpstedt und Landkreis Oldenburg „vorgefühlt“, von dort aber eher ernüchternde Signale zurückbekommen.

Dass nun nur Prinzhöfte in die Bresche springen soll, missfiel Bürgermeister Lehmkuhl. „Ich könnte mir vorstellen, die 15 000 Euro in einem Verbund zu stemmen. Aber alleine als kleine Gemeinde? Das ist mir persönlich zu viel Geld“, sagte er. Wenn es gelingen solle, die Samtgemeinde und/oder den Landkreis finanziell ins Boot zu holen, dann müsse das im Übrigen nicht über die Verwaltungs-, sondern die politische Schiene laufen, so Lehmkuhl, also über „die Fraktionen“.

Lebhafte Diskussion

Das „schlagende Argument“ von Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse laut Detlef Kietzmann: Was solle denn beispielsweise Beckeln sagen, wenn die Samtgemeinde Geld für ein Vorhaben gäbe, von dem die Beckelner nichts hätten – und das, obgleich doch Prinzhöfte unter den acht Mitgliedskommunen finanziell mit am besten aufgestellt sei?

Prinzhöfte könne sich die 15 000-Euro-Zuwendung leisten, argumentierte Regina Huntemann. Für Straßen, die ja nicht nur von den eigenen Einwohnern befahren würden, sei stets Geld da. Bei der Begegnungs- und Bildungsstätte handele es sich letztlich genauso „um ein Stück Infrastruktur“ – sogar um eins, das die Menschen dazu animieren könne, nicht in die Stadt zu ziehen. Mit dem Neubau entstünde wirklich „was Tolles“ – ein Projekt, „von dem alle etwas haben“, urteilte Huntemann.

Das sah der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hacke gänzlich anders: „Geschätzte 90 Prozent unserer Einwohner haben mit ,Mikado' oder Wildnisschule wenig bis gar nichts zu tun. Und das Abwandern junger Leute könnten wir nur mit Bauen verhindern. Die Möglichkeiten, Bauplätze zu schaffen, haben wir aber leider nicht.“

Auf eine Äußerung von Ratsfrau Bianca Harries, wonach der Verein für ganzheitliches Lernen mit seinem Seminarbetrieb Geld verdiene, erwiderte Geschäftsführerin Katja Schenkel: „Das ist bestimmt kein Gewinn-, sondern eher ein Verlust- oder Zuschussgeschäft.“ Der Vater eines in der Freinet-Kita des Vereins betreuten Kindes, seit fünf Jahren Einwohner der Gemeinde Prinzhöfte, versprach sich vom weiteren Ausbau des „Zentrums Prinzhöfte“ eine „magnetische Anziehungskraft“; in dem Neubau könnten sich auch etwa „Senioren treffen“.

Werner Lange dreht den Spieß um

„Darf ich mal den Spieß umdrehen?“, erwiderte Werner Lange (wie Thomas Hacke stellvertretender Bürgermeister). „Wir haben hier in der Gemeinde Angebote und Veranstaltungen von Vereinen, Schützenfeste und dergleichen. Da habe ich Sie noch nie gesehen.“ Antwort des Vaters: „Stimmt.“ Darauf Lange: „Sie laden uns zu Ihren Angeboten ein, aber in die andere Richtung kommt nichts. Sie könnten sich ja auch mal bemühen, unsere gewachsene Kultur aufzunehmen und mit uns ins Gespräch zu kommen.“

Letztlich vertagte der Rat die Entscheidung über den Zuschussantrag, wobei der Bürgermeister eine zeitnahe nichtöffentliche Beratung des Themas in Aussicht stellte. Um generell den politischen Willen zur Unterstützung des Bauvorhabens mit einer Summe X zu signalisieren, hätte sich der Rat einen Ansatz im Haushalt vorstellen können. Die Politik wollte aber verhindern, dass daraus automatisch ein Anspruch des Antragstellers auf den Zuschuss erwüchse. Dieses Unterfangen erwies sich nach langem Hin und Her als die Quadratur des Kreises.

Ergebnis: Sollte die Gemeinde doch noch einen Zuschuss bewilligen, müsste sie gegebenenfalls einen Nachtragsetat verabschieden.