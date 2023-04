Drucker, Fernseher und „komische Sachen“ in Harpstedt

Von: Tanja Schneider

Jessica Ondra hilft bei kaputten Jacken und Hosen © Schneider, Tanja

Die Ehrenamtlichen im Harpstedter Repaircafé in der Delmeschule haben alle Hände voll zu tun.

Harpstedt – Wirklich? Den ganzen Haufen? Jessica Ondra nickt, nimmt das nächste Kleidungsstück vom besagten Stapel und spannt einen Faden in der passenden Farbe in die Nähmaschine. Während diese losrattert, erklärt sie: „Am Anfang hatte ich kaum etwas zu tun.“ Inzwischen habe sich aber herumgesprochen, dass beim Repaircafé in Harpstedt nicht nur kaputte Elektro-Artikel gegen eine Spende repariert werden. Seitdem finden auch haufenweise Jacken, Hosen und Co. mit eingerissenen Taschen oder aufgeplatzten Nähten ihren Weg in die Delmeschule.

„Reparieren statt wegwerfen“ lautet das Motto des Repaircafés, das in Harpstedt erstmals Ende 2018 die Türen öffnete. An jedem zweiten Donnerstag im Monat (außerhalb der Schulferien) stehen von 16 bis 19 Uhr zwischen sechs und acht ehrenamtliche Kräfte mit entsprechendem Know-how den hilfesuchenden Bürgern zur Verfügung. Auch wenn Ondras Dienste mittlerweile gut angenommen werden, liegt der Fokus nach wie vor auf der Instandsetzung defekter Elektro-Geräte.

Drucker, Fernseher und Staubsauger mit „Wehwehchen“ gehören zum Repaircafé-Alltag. „Manchmal kommen hier aber auch komische Sachen an“, berichtet Thomas Wartberg aus Klosterseelte und erinnert sich an einen Generator für einen Weidezaun und eine Hufraspel. Letztere sei eine Art Schleifgerät gewesen, ergänzt Annelen Voß. Sie sitzt am Eingang und verteilt Laufzettel an die Neuankömmlinge. Darauf wird unter anderem die Fehlerbeschreibung notiert. „Mein Fernseher ist stumm“, schildert Petra Haberland ihr Problem und hebt das mitgebrachte TV-Gerät auf einen der Tische. Es dauert nicht lange, da ist das Gehäuse abgeschraubt und die Ursache gefunden. Eine Platine ist „hinüber“. Austauschen können sie die Ehrenamtlichen an diesem Nachmittag nicht, erst muss das Ersatzteil bestellt werden.

Das kennt Haberland schon von ihrem ersten Besuch im Repaircafé. Da brachte sie eine Bohrmaschine und einen Pürierstab mit. Erstere konnten die Helfer sofort reparieren. Letzterem bauten sie nun am Donnerstag das damals fehlende Ersatzteil ein. „Ich freue mich, dass es so ein Angebot gibt“, sagt die Harpstedterin. Denn auf ihren Pürierstab, der so gar nicht mehr erhältlich sei, wolle sie ungern verzichten.

Manchmal mehr als 30 Reparaturen in drei Stunden

Dass auf einem Laufzettel am Ende „Fehler gefunden“ und „Reparatur vertagt“ eingetragen ist, kommt wegen fehlender Materialien häufiger vor. Dann müssen sich die Besitzer etwas gedulden. „Manchmal nehmen die Ehrenamtlichen die Geräte auch mit in die heimische Werkstatt, weil sie dort anderes Werkzeug haben“, weiß Voß. Die „Bastler“ stammen nur teilweise aus Harpstedt und Umgebung. Zwei „reisen“ regelmäßig aus dem Landkreis Cloppenburg an. Denn fachlich versierte Helfer seien Mangelware, erläutert Wartberg. Da passt es gut, dass sein neunjähriger Sohn Erik Interesse zeigt. Kleine Aufgaben kann er schon übernehmen. Ansonsten schaut er gerne zu.

Auch Haberland blickt den Ehrenamtlichen über die Schultern. „Manche nehmen im Gespräch Tipps mit“, sagt Voß. Andere überbrückten die Zeit lieber bei Kaffee und Kuchen. Die Resonanz auf das Angebot ist laut Voß unterschiedlich. „Im Februar und März hatten wir mehr als 30 Reparaturen, im Januar waren es nur 15“, ruft sie gegen das Geräusch eines Staubsaugers an. Dessen Besitzer kann sich über ein „Fehler behoben“ auf seinem Laufzettel freuen.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 11. Mai. Dann heißt es wieder „Reparieren statt wegwerfen“.

Viel los im Repaircafé in der Harpstedter Delmeschule: Thomas Wartberg (l.) und sein Ehrenamtskollege gehen bei einem kaputten Fernseher auf Ursachensuche. © Schneider