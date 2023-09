Kein Weihnachtsgeld, kein Samstagszuschlag: Beschwerdebrief kritisiert Zustände in DRK-Pflegeheim

Von: Jürgen Bohlken

Wie ist es wirtschaftlich um das DRK-Seniorenzentrum Harpstedt bestellt? Auch diese Frage ergibt sich aus den in einem anonymen Brief erhobenen Vorwürfen. © Bohlken

Harpstedt – „Im Namen aller Mitarbeiter“ des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt erhebt ein Beschwerdeschreiben schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführerin (und DRK-Kreisgeschäftsführerin) Grazina Urmonas. Die Absender geben sich nicht namentlich zu erkennen. Die Heimaufsicht hat zugesichert, den Sachverhalt zu prüfen. Im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung äußerte sich eine Mitarbeiterin, die aus Angst vor beruflichen Konsequenzen ungenannt bleiben will, zumindest zu einem Teil der Vorwürfe und bestätigte vor längerer Zeit vollzogene Leistungskürzungen. Die Geschäftsführerin erklärte sich indes schriftlich auf vier Fragen der Redaktion Harpstedt.

Frage: Frau Urmonas, der DRK-Kreisverband als Arbeitgeber zahlt den Mitarbeitenden des DRK-Seniorenzentrums kein Weihnachtsgeld mehr, obgleich es im Tarifvertrag verankert ist. Die steuerfreie Inflationsprämie, das Urlaubsgeld und der Samstagszuschlag sind weggefallen. Die Beschäftigten müssen obendrein eine drastische Kürzung von Sonn- und Feiertagszuschlägen verkraften, bekommen aber nach eigener Darstellung immer wieder gesagt, wie schlecht es in wirtschaftlicher Hinsicht doch um das Seniorenzentrum bestellt sei. Sogar von drohender Insolvenz soll die Rede sein oder gewesen sein. Andererseits ist offenbar genug Geld da, um Ihrem eigenen Mann eine dem Vernehmen nach hoch bezahlte Buchprüferstelle in dem Pflegeheim zuzuschanzen. Wie passt das zusammen?

Urmonas: Zum Hintergrund: Nicht der Kreisverband zahlt die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Seniorenzentrums beziehungsweise der Gemeindeschwesternstation, sondern der Arbeitgeber DRK Trägergesellschaft Harpstedt gGmbH*. Die Kürzungen der Zuschläge sind auf den DRK-Reformtarifvertrag zurückzuführen. Im Gegenzug dazu sind die Gehälter der Pflegekräfte deutlich gestiegen.

Bei der Übernahme der Geschäftsführung durch mich lag das vorläufige Defizit bei circa 200.000 Euro. Auch wurden in der Vergangenheit keine Pflegesatzverhandlungen geführt, was ich nach der Übernahme sofort in Angriff genommen habe. Die finanziell schwierige Lage in der Pflege betrifft nicht nur uns, und wir versuchen, Lösungen für die komplexe Situation zu finden.

Herr Urmonas‘ Gehalt liegt deutlich unter der Bezahlung, die DRK-Mitarbeiter mit derselben Qualifikation in solchen Positionen verdienen. Er wird untertariflich bezahlt. Der Vorwurf zu seinem Gehalt ist also an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Die Einstellung geschah mit Einverständnis des damaligen Aufsichtsrats des Kreisverbands.

Frage: Die Beschäftigten des DRK-Seniorenzentrums beklagen eine spürbare Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Für zwei-, drei- oder fünfminütige Auszeiten zum Durchatmen würden „grundsätzlich zehn Minuten Arbeitszeit abgezogen“, kritisieren sie. Deutlich schwerer wiegt ihr Vorwurf, „immer öfter“ müssten „fünf Pflegekräfte rund 60 Bewohner versorgen“. Das sei zwar gesetzlich gar nicht zulässig, werde aber mit Hinweis auf den Pflegekräftemangel gleichwohl so praktiziert. Alles nur erstunken und erlogen?

Urmonas: Allgemein gilt: Die Bedingungen für Pflegekräfte in Deutschland sind sicherlich nicht ideal. Wir – wie auch viele andere Einrichtungen – versuchen aber im Rahmen des gesetzlich Möglichen alles, diese zu verbessern. Wir hoffen sehr, dass sich hier in Zukunft deutschlandweit etwas bewegt.

Zu den speziellen Vorwürfen sei Folgendes gesagt: Die Pausen neben der eigentlichen 30-minütigen Pause wurden seitens der Einrichtungsleitung bislang kommentarlos geduldet. Die Einführung der Dokumentation von Kaffee- oder Raucherpausen ist dem Arbeitszeitnachweisgesetz geschuldet; andere Firmen dokumentieren dies bereits seit Jahren per Stechuhr. Um einem seitens der Behörden auferlegten Belegungsstopp zu entgehen, haben wir eigenständig die Belegung dem vorhandenen Personal angepasst. Derzeit ist das Seniorenzentrum mit zehn Bewohnern weniger belegt, als Plätze vorhanden sind, sodass ein Spätdienst auch mit fünf Kräften realisierbar ist. Nebenbei bemerkt hat diese Aussage das Pflegeteam selbst getroffen. Bei Neubesetzung offener Stellen wird auch die Belegung angeglichen.

Das Pflegeheim befindet sich in einer angespannten finanziellen Situation, und wie alle anderen Menschen, die sich hier haupt- und ehrenamtlich engagieren, kämpfe ich jeden Tag dafür, die Lage zu verbessern.

Frage: Ein weiterer Kritikpunkt aus der Belegschaft, der die Heimaufsicht interessieren dürfte, ist der Umgang mit den Kunden. Ob eine Gardine zerrissen, eine Schranktür defekt oder Teppich versehentlich mit Urin befleckt sei: Die Bewohner müssten nun „nachweisen, dass sie den Schaden nicht verursacht haben“, seien damit aber verständlicherweise völlig überfordert, heißt es „im Namen der Mitarbeiter“ des Seniorenzentrums. Kunden der DRK-Gemeindeschwesternstation Harpstedt sind nachweislich schon zuhauf abgewandert. Wiederholt sich das nun als Ergebnis von Missmanagement und Filz im stationären Pflegebereich?

Urmonas: Diese Vorwürfe weisen wir entschieden zurück. Sie entbehren jeglicher Faktenbasis. Solche Fälle gab es bisher nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben. Ganz im Gegenteil: Eine Angehörige bot selbst die Kostenübernahme für den entstandenen Schaden eines vollurinierten Teppichbodens an.

Frage: Die Belegschaft hinterfragt gar, ob das Pflegeheim wie eine „Kuh“ weiter gemolken werden solle. Eine ihrer unbequemsten Fragen aber zielt auf Sie ganz persönlich: „Geht es der Familie Urmonas um die Pflege der älteren Bevölkerung oder eher um Profit für die eigene Tasche?“

Urmonas: Auch diesen Vorwurf kann ich nur entschieden zurückweisen. Das Pflegeheim befindet sich in einer angespannten finanziellen Situation, und wie alle anderen Menschen, die sich hier haupt- und ehrenamtlich engagieren, kämpfe ich jeden Tag dafür, die Lage zu verbessern. Mein Geschäftsführergehalt liegt deutlich unter dem marktüblichen Preis. Der Vorwurf ist allein deshalb vollkommen aus der Luft gegriffen.

*Anmerkung der Redaktion: Der DRK-Kreisverband ist alleiniger Gesellschafter.