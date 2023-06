Team der DRK-Kleiderkammer Harpstedt hört auf: Nachfrage schwächelte zuletzt

Von: Jürgen Bohlken

Letztmalig haben Sieglinde Wiegmann, Springerin Karin Harken, Renate Jürgens, Anne Holzner und Ursel Meyer (von links) am Dienstagnachmittag die DRK-Kleiderkammer betreut. Ein Team, das die Nachfolge antreten wird, ist schon gefunden. © Bohlken

Harpstedt – Textilien annehmen, auf Bügel hängen und einsortieren, noch Tragbares in gutem Erhaltungszustand an Bedürftige ausgeben: Die Bekleidungsspenden, um die sich Anne Holzner, Renate Jürgens, Ursel Meyer und Sieglinde Wiegmann mit Unterstützung von „Springerin“ Karin Harken viele Jahre lang kümmerten, haben schon Freizeit gekostet. Aber die Ehrenamtlichen bekamen für ihre Mühe auch etwas zurück: oftmals Dankbarkeit und das gute Gefühl, etwas für Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht. Nach ihrem letzten Einsatz in der Harpstedter Delmeschule am Dienstag zog sich die bewährte DRK-Kleiderkammer-Mannschaft nun ins Private zurück.

„Drei Damen“, die ihre Nachfolge antreten, sollen schon gefunden sein. „Deren Namen kennen wir aber noch nicht“, verlautete aus dem bisherigen Team.

Zuletzt hielt sich die Nachfrage nach Bekleidung in engen Grenzen. „Viele Leute blieben weg“, sagt Ursel Meyer. Gespendet werde immer noch zur Genüge. Das Angebot an Bekleidung könne sich sehen lassen, bekräftigen die Ehrenamtlichen. Den Standort halten sie nach wie vor für gut. Die Modifizierung der Annahme- und Ausgabe-Zeiten habe sich aber leider nicht positiv auf die Nachfrage ausgewirkt.

Der DRK-Kleiderkammer stehen drei Räume in der Delmeschule zur Verfügung. Denen täte nach Ansicht des bisherigen Teams ein bisschen Verschönerung durchaus gut. Der Teppich verrät auf den ersten Blick: Er ist altersbedingt recht abgenutzt.

Steht der Standort Delmeschule auf dem Spiel?

Von dem Erfordernis, die Ganztagsbetreuung für Grundschüler auch in Harpstedt einzuführen, haben die Ehrenamtlichen gehört. Damit einher geht die Notwendigkeit einer Mensa. Daraus könnte in der Konsequenz ein Umbau der Delmeschule resultieren. Vor diesem Hintergrund fragen sich die Rotkreuzlerinnen wiederum, ob die Zukunft der Kleiderkammer im ehemaligen Sonderschulgebäude weiterhin gesichert ist oder auf dem Spiel steht. Dass zeitnah renoviert wird, halten sie jedenfalls angesichts der Umstände für eher unwahrscheinlich.

Vor zwölf Jahren hatte ein Brandanschlag auf die Begegnungsstätte, wo die Kleiderkammer bis dato beheimatet war, den Standortwechsel nach sich gezogen. Der starke Qualm als Folge des Schwelbrands machte damals auch die gespendete Bekleidung und das Inventar der DRK-Einrichtung unbrauchbar. Der Umzug der Kleiderkammer kam deswegen einem Neuanfang gleich.

Security in Zeiten der Flüchtlingskrise

In der Flüchtlingskrise, die 2015 begann, erlebten die Ehrenamtlichen Respektlosigkeiten von Asylbewerbern aus dem islamischen Kulturkreis. Zeitweise musste sogar Security her. Solche Erfahrungen wiederholten sich mit Menschen, die vor Putins Angriffskrieg flohen, nicht. Doch nutzen heute nur noch vereinzelte Ukrainer die Kleiderkammer. Das deutet auf Wegzüge hin – oder einen schlicht rückläufigen Bedarf an gespendeter Bekleidung. „Die Menschen aus der Ukraine haben wohl auch mehr von zu Hause mitbringen können als die Flüchtlinge, die 2015 kamen“, ahnt Renate Jürgens.

Bis das künftige Team in Aktion tritt, legt die Kleiderkammer nun eine lange Pause ein. Voraussichtlicher Termin für die Neueröffnung ist der 10. Oktober.