DRK in Harpstedt: Zoff um Kredit und eingeforderte Bürgschaft

Von: Jürgen Bohlken, Anja Rottmann

Ehrungen und Wahlen gerieten zur Nebensache. Von links: die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Ilse zur Hellen, Käthe Mennebäck, Kassenwartin Birgit Corleis, Marianne Landsberg und Valentina Schmidt. © Rottmann

Harpstedt – Auf Antrag des Ortsvereinsvorstandes haben die Mitglieder am Freitag während der Jahreshauptversammlung beschlossen, dass der DRK-Ortsverein aus der gemeinnützigen Trägergesellschaft des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt ausscheidet. Die Aufgaben als Mitgesellschafter seien ehrenamtlich nicht mehr zu leisten, hieß es. Die wahren Gründe für den Rückzug aus der Betreiber-gGmbH gehen allerdings deutlich tiefer und enthalten jede Menge Brisanz.

Das ließ sich schon daran ersehen, dass der Presse der Zugang zum spannenden Teil der Versammlung verwehrt blieb und dass sich der Ortsvereinsvorstand einen Rechtsbeistand genommen hat, der klare Vorgaben zur Kommunikation nach außen macht.

Der Ortsvereinsvorstand gab unserer Zeitung gegenüber keinerlei Information zu der Thematik preis. Die Redaktion ist daher noch nicht vollständig im Bilde über die hinter den Kulissen gelaufenen Geschehnisse und hat von der DRK-Kreisgeschäftsführerin eine Stellungnahme erbeten. Die liegt aber noch nicht vor. Nur so viel vorweg: Es geht um einen Kredit, den der Kreisverband von der Seniorenzentrum-Trägergesellschaft erhalten hat oder noch bekommen soll. Es geht außerdem um eine eingeforderte Bürgschaft, die der Ortsverein eingehen soll, was er aber weder leisten will noch kann. Zur Höhe der Darlehenssumme ist bislang nur durchgesickert, sie sei „riesengroß“. Einigermaßen pikant in diesem Zusammenhang: Die Geschäftsführung von DRK-Kreisverband und Träger-gGmbH des Seniorenzentrums liegen in den Händen einer Person. Hat hier vielleicht die linke der rechten Hand Mittel zugeschanzt? Sind der Kredit und die Entscheidung darüber rechtens? Welche Konsequenzen hat das Darlehen für die Kapitaldecke des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt? Wozu wird die angeblich „riesengroße“ Summe überhaupt benötigt? Hat sich der Kreisverband vom Skandal um Betrügereien bei Rettungsdienst-Leistungsabrechnungen und den Konsequenzen bis heute nicht erholt? Kreisgeschäftsführerin und Vorständin Grazina Urmonas wird unangenehme Fragen zu beantworten haben. Sie durfte übrigens am Freitag dem brisanten Teil der Ortsvereinsversammlung auch nicht beiwohnen (Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, der zu den Gästen zählte, verließ ebenfalls den Saal). Der Vorstand wies eindringlich darauf hin, das Ausscheiden als Gesellschafter aus der Trägergesellschaft habe keine Auswirkungen auf die Unterstützung der Heimbewohnerinnen und -bewohner durch den DRK-Ortsverein.

Ortsverein hält 50 Prozent der Geschäftsanteile

Wird der Kreisverband nun alleiniger Gesellschafter, muss er Geschäftsanteile zurückerstatten. Hintergrund: Der Flecken Harpstedt sollte 1995 als Gesellschafter mit 25 Prozent Beteiligung in die Träger-gGmbH für das DRK-Seniorenzentrum Harpstedt rücken, wollte das aber dann nicht. Daher stieg der Ortsverein mit 50 statt 25 Prozent Gesellschaftsanteil ein. Der Flecken, obgleich selbst nicht Mitgesellschafter, steuerte damals gleichwohl 12 500 DM zum Grundkapital bei. Dadurch reduzierte sich wiederum der finanzielle Anteil des Ortsvereins, der eigentlich 25 000 DM hätte aufbringen müssen, auf die Hälfte. Die übrigen 25 000 DM (50 Prozent) trug der Kreisverband.

Jahreshauptversammlung

Zurück zur Jahreshauptversammlung: Der zweite Vorsitzende Jörg Weißmann war Anfang März aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Da sich niemand fand, der sein Amt übernehmen wollte, bleibt dieser Posten bis zur nächsten Versammlung vakant. Für die ausgeschiedenen Rechnungsprüfer Susanne Hadeler und Lutz Wiegmann rückten Valentina Schmidt und Änne Mennebäck-Meyer nach.

Auch die Wahl von Delegierten stand auf der Tagesordnung. Für die Kreisversammlung konnten Ilse zur Hellen, Jörg Meyer, Angela Willms, Lutz Wiegmann und Gisela Ebker sowie als Ersatz Annemarie Zobel gewonnen werden. Letztere, seit 20 Jahren Sportgruppenleiterin, erhielt für ihre Verdienste ein kleines Präsent.

Jörg Meyer hat die „Pedalos“-Radlergruppe und die Freitags-Walking-Gruppe übernommen.