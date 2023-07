Vier Bänke für den Innenhof der Delmeschule

Von: Jürgen Bohlken

Davon, dass die 300 Euro gut angelegt sind, überzeugten sich am Montag die DRK-Ortsvereinsvorsitzende llse zur Hellen (hinten, 2.v.l.) und ihre Rotkreuzkollegin Angela Willms (hinten links) im Beisein der Kinder aus der Ferienbetreuung samt der Betreuerinnen Annette Kalisch (hinten, 2.v.r.) und Monika Fromm (hinten rechts). © Bohlken

Harpstedt – Noch vor Corona hatte Jugendpflegerin Annelen Voß im DRK-Ortsverein über die Arbeit der Jugendpflege Harpstedt (JuH) berichtet; Spenden zu deren Gunsten landeten im Gegenzug in aufgestellten Dosen, und der Rotkreuz-Vorstand rundete auf. 300 Euro kamen so zusammen. Der Betrag wurde in zwei längere und zwei kürzere Sitzbänke für den Innenhof der Delmeschule investiert.

Davon, dass die 300 Euro gut angelegt sind, überzeugten sich am Montag die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Ilse zur Hellen und ihre Rotkreuzkollegin Angela Willms im Beisein der Kinder aus der Ferienbetreuung samt der Betreuerinnen Annette Kalisch und Monika Fromm. Die Sitzgelegenheiten seien gleichermaßen robust und wetterfest, betonte Annelen Voß, die sich für die Spende herzlich bedankte.