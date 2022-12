Driving home for Christmas - sturzbetrunken

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Sturzbetrunken war ein Mann, der auf der A1 einen Unfall verursachte. © dpa/Symbolbild

Harpstedt – Stark betrunken war ein Autofahrer aus Vechta, der am Freitag gegen 18 Uhr auf der Autobahn 1 in Harpstedt einen Unfall verursachte.

Der 54-jährige war am Vorabend des Heiligabend in Richtung Osnabrück unterwegs und befuhr den Überholfahrstreifen. Dort geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam auf den Hauptfahrstreifen, wo er seitlich mit einem Sattelzug zusammenstieß. Anschließend kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke, wo es stehenblieb. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme auf der Autobahn nahmen die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille, weshalb dem 54-Jährigen im Anschluss von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Kontrollen erbrachten zwei Verstöße

Am Freitag gegen 8.25 Uhr hielten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 37-jährigen aus Haren (Ems) an, der mit seinem Auto im Bereich der Gemeinde Großenkneten auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs war. Im Verlaufe der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Einen gleich gelagerten Fall ermittelten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am gleichen Tag gegen 13 Uhr. Im Bereich Harpstedt kontrollierten sie einen 31-Jährigen aus Rheine, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für einen Wagen mit Anhänger besitzt. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.