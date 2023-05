Dribbeln wie Ronaldo und Neymar

Von: Anja Rottmann

Teilen

Jede Menge Spaß hatten die 35 jungen Kicker bei der Ferienfußballschule der Brüder Thormählen mit ihren Betreuern Ilka Eichler, Claudia Thielsch, Oliver (hintere Reihe v.l.) und Matthias Thormählen (hintere Reihe rechts). © rottmann

Groß Ippener – Training, Tricks und Teamgeist standen für 35 junge Fußballer am Wochenende in Groß Ippener auf dem Programm.

Die Fußballschule der Brüder Oliver und Matthias Thormählen aus Rastede war zu Gast auf der Sportanlage des heimischen TSV. Schon zum 19. Mal kamen die Brüder zur Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) und verbrachten drei Tage voller Spiel, Spaß und guter Verpflegung.

Das dreitägige Event steht bei den Kids jedes Jahr hoch im Kurs. 35 Teilnehmer – darunter ein Mädchen – der Geburtsjahrgänge 2008 bis 2016 hätten von einem Gesamtpaket profitiert, das mit Technikparcours, Balltrampolinen und -kanonen sowie einem Torschuss-Messgerät alles zu bieten hatte, was ein Fußballerherz höherschlagen lasse.

Insgesamt erlebte die Gruppe der Nachwuchskicker um „Olli“ und „Matzi“ Thormählen 23 Stunden Fußball-Action pur. Als Höhepunkt entpuppten sich die besten Tricks der Profis, um an dem Gegner vorbeizudribbeln. Übungen, benannt nach Superstars wie Musiala, Ronaldo und Neymar, wie Eindrehen und Übersteiger hätten jeden Gegenspieler alt aussehen lassen.

Zusätzliche Pokale und Medaillen konnten sich die jungen Techniker und Torhüter in Trainingswettbewerben wie Trampolin, Freistoß und Hattrickkönig erkämpfen. Viel Wert legte das Brüdergespann dabei auf die Förderung des Teamgeistes. Zu diesem Zweck spielten die Kicker unterschiedlichen Alters bei den abendlichen Turnieren mit- und gegeneinander. Auch dabei gab es Preise für die Siegermannschaften.

Eltern sorgen für Verpflegung

Für die Verpflegung sorgten viele Mütter und Väter. Schließlich galt es, die Spieler nicht nur bei Laune, sondern auch bei Kräften zu halten. Besonders Nudeln mit Tomatensoße und gegrillte Bratwürste im Brötchen kamen sehr gut an – ebenso der von den Eltern gebackene Kuchen. Snacks wie Rohkost und Obst sowie belegte Brötchen rundeten das Essensangebot ab. Ein großer Dank der Fußballschule ging an die Bäckerei „Meyer Mönchhof“, die 150 Brötchen spendete.

Am Sonntagnachmittag stand die große Siegerehrung auf dem Programm – alle Teilnehmer erhielten je einen Pokal. Zusätzlich wurden die erspielten Trophäen und Medaillen überreicht. Besonders beliebt waren die weiß-pinken Trikots, die alle Spieler fast die gesamten Tage trugen, schreibt die SG DHI.

Zum Abschluss zollten die beiden Trainer den jungen Fußballern ein großes Lob: „Ihr habt alle ganz toll mitgemacht und die Möglichkeit genutzt, eure Technik zu verbessern. Es waren anstrengende Tage, aber die vielen tollen Trainingseinheiten und die Turniere haben das bestimmt wettgemacht“. Anerkennung für ihren Einsatz erhielten auch die Organisatorinnen Ilka Eichler und Claudia Thielsch. „Wir freuen uns, dass alles so gut geklappt hat. Ein großer Dank geht an die Eltern, die dafür gesorgt haben, dass alles so reibungslos funktioniert hat“, sagte Eichler. Auch die Resonanz beim Nachwuchs sei überwältigend gewesen.