Drei Verletzte nach Unfall in Colnrade

Drei Verletzte hat ein Unfall in Colnrade gefordert. © dpa

Colnrade – Drei Leichtverletzte und rund 13.000 Euro Blechschaden an den beiden beteiligten Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr in Colnrade passierte. Nach Polizeiangaben hatte ein 75-Jähriger aus Groß Ippener mit einem Mercedes die Spradauer Straße in Richtung Beckstedt befahren und beim Passieren des Kreuzungsbereichs zur Holtorfer Straße die Vorfahrt einer von links kommenden 59-Jährigen aus Twistringen missachtet.

Die Frau fuhr mit einem Ford in die linke Seite des Mercedes. Der 75-Jährige, seine 70-jährige Ehegattin und die 59-Jährige aus Twistringen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.