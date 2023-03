Drei Vereine sammeln Müll in Colnrade

Von: Holger Rinne

Teilen

Die Sammler aus Colnrade. © Rinne

Gleich drei Vereine beteiligten sich am Samstag in Colnrade an der Aktion „Saubere Landschaft“ des Landkreises Oldenburg.

Bisher sammelten die Jugendfeuerwehr seit 2004, der Sportclub seit 2018 und der Fischereiverein seit 2001 immer getrennt. „In diesem Jahr haben wir uns erstmalig zusammengetan“, berichtete der 1. Vorsitzende des Fischereivereins, Dieter Reineke, der die Organisation für alle drei Vereine übernommen hatte.

Ihm standen Jan-Christoph Kirchhoff vom SC Colnrade und Sarah Nienaber von der Jugendfeuerwehr zur Seite. Zunächst wurden die fast 50 Teilnehmer in vier Gruppen aufgeteilt. „Wir werden das Hunteufer unserer Hausstrecke vom Lütmannsbach bis rauf zum Stau in Lahr absuchen“, beschrieb Reineke die neun Kilometer lange Strecke der Angler. Hinzu kamen die Nebengewässer, Teiche und Bachläufe. Eine Gruppe machte sich vom Dorfgemeinschaftshaus in Richtung Sportplatz auf, wo sie das Gelände von Unrat befreite. Die anderen kümmerten sich um die Wege in Colnrade. Wie immer fanden die Helfer jede Menge Flaschen, Plastikmüll, Elektroschrott und Altreifen. Dass sie aber ein kaputtes Schlauchboot aus der Landschaft fischen mussten, war für die Sammler dann doch etwas außergewöhnlich. Trotz des schlechten Wetters waren die Trupps zwei Stunden unterwegs und entsorgten den Müll in einem Abfallcontainer. „Die Mulde wurde uns von der Firma Containerdienst Kassner aus Wildeshausen zur Verfügung gestellt. Die bringen den Container Anfang der Woche gratis zur Mülldeponie. Die Abfallgebühren trägt der Landkreis Oldenburg“, freute sich Reineke über die Unterstützung.