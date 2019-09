Drei Stunden voller Emotionen

Simon & Garfunkel Revival Band füllt abermals den Koems-Saal

+ Die beiden Sänger kommen ihren Vorbildern stimmlich durchaus nahe, ohne sie stumpf zu kopieren. Foto: Rottmann

Harpstedt – Mehr als 400 Besucher haben am Freitagabend das Konzert der Simon & Garfunkel Revival Band aus Erfurt im Koems-Saal in Harpstedt genossen. Die vierköpfige Band, die dort nach 2011, 2013, 2015 und 2017 bereits zum fünften Mal auftrat, blieb den Fans rein gar nichts schuldig. Alle Hits von Paul Simon und Art Garfunkel als Duo einschließlich der bekanntesten Solotitel der beiden Ikonen, darunter „Bright Eyes“, kleidete die Band in ein modernes Soundgewand.