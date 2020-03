Drei Stellflächen für Behinderte auf dem Friedhofsparkplatz

Beirat hat im Hotel „Zur Wasserburg“ getagt / Integrativer Chor „Töne Soanders“ konzertiert in der Zufluchtskirche

+ Zurück und nach vorn hat der Samtgemeinde-Behindertenbeirat im Beisein von Ehrengästen geblickt. Von links: die Kreisbehindertenbeauftragte Rita Rockel, Vorstandsmitglied Carola Grohe, der Beiratsvorsitzende Reiner Lüllmann, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse sowie Christiana Dölemeyer, Leiterin des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung beim Landkreis Oldenburg. Foto: Beirat

Harpstedt – Christiana Dölemeyer, Leiterin des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung beim Landkreis Oldenburg, und die Kreisbehindertenbeauftragte Rita Rockel zählten dieser Tage zu den Ehrengästen während der Mitgliederversammlung des Behindertenbeirates der Samtgemeinde Harpstedt im Hotel „Zur Wasserburg“. Ebenso Amtshof-Chef Herwig Wöbse. Der Samtgemeindebürgermeister bedankte sich beim Beirat für dessen Engagement. In seinem Grußwort erwähnte er den Albertushof in Groß Ippener. Dieses Wohnheim mit Tagesförderung bestehe schon seit Jahrzehnten in der Samtgemeinde. Mit dem Neubau der Diakonie Himmelsthür an der Mullstraße in Harpstedt sei 2019 eine neue Einrichtung hinzugekommen. Die Bewohner dort hätten sich gut eingelebt, beschrieb Wöbse seinen Eindruck.