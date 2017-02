Drei Paletten Bier "verbrennen" auf der A1

Groß Ippener - Bier im Wert von rund 4000 Euro hat die Fahrt vom französischen Calais nach Bremen nicht "überlebt": Zwei Männer waren am Montag, gegen 9 Uhr, in ihrem Sprinter und mit drei Paletten Bier auf der A1 unterwegs. In Höhe von Groß Ippener platzte ein Reifen und der Transporter fing plötzlich an zu brennen.

Die Männer waren auf dem Weg nach Bremen, als der rechte Hinterreifen des Transporters platzte. Der Fahrer stellte den Sprinter auf dem Standstreifen ab und rief den Pannendienst. Doch ehe dieser eintraf, fing der Wagen an zu brennen. Die Feuerwehr rückte an und konnte ein komplettes Ausbrennen verhindern, verletzt wurde niemand. Das Bier im Wert von rund 4000 Euro ist nun ungenießbar. Zur Brandursache und ob der Transporter mit dem Bier überladen war, ermittelt nun die Polizei. Die A1 war während des Vorfalls gesperrt, der Verkehr staute sich auf rund fünf Kilometer.