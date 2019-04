Drei Könige danken ab, darunter Vater und Tochter

Colnrade/Beckstedt – Das letztjährige Schützenfest in Colnrade wird dem Schützenverein Beckstedt wohl noch lange im Gedächtnis bleiben, zumal Bernhard Kauling-Dullin und seine Tochter Lea am selben Wochenende den Thron eroberten. Der Vater wurde Schützenkönig, und Lea schoss bei der Jugend „majestätisch“. Die Juniorenkönigswürde errang Christoph Kammann. Die Thronfolger aller drei Majestäten krönt der Schützenverein Beckstedt am kommenden Wochenende auf dem Schützenfest 2019 in Colnrade.

Die „Großen“ und die Junioren schießen ihren König jeweils am Sonnabend, 4. Mai, aus. Nach den Umschießen (ab 18 Uhr) folgt die Proklamation am selben Tag um 20 Uhr. Ein Festball mit DJ Tarri und „Tante Mimi“, die live 1960er-Jahre-Schlager zu Gehör bringt, schließt sich im Festzelt an. Um die Jugendkönigswürde geht es hingegen am Sonntag, 5. Mai. Bereits am späten Mittag beginnt dieser Schießwettstreit. Die Jugendkönigsproklamation folgt um 16 Uhr.

Am ersten Festtag (Samstag) tritt der Schützenverein Beckstedt mitsamt Spielmannszug um 12.30 Uhr auf dem Festplatz beim Colnrader Dorfgemeinschaftshaus an. Sodann geht’s an den Prote-Straßburg-Weg zum amtierenden König Bernhard Kauling-Dullin, der seine Untertanen zu einem Umtrunk einlädt. Voraussichtlich gegen 14 Uhr werden die Grünröcke zurück auf dem Festplatz sein. Zur Kaffeezeit gibt es im Zelt Kaffee und Kuchen. Draußen locken Verzehrstände. Eine professionelle Truppe aus Oldenburg „bespaßt“ die Kinder. Im Schießkeller des Dorfgemeinschaftshauses werden – an beiden Festtagen – Glücks-/Preisschießen für jedermann ausgetragen.

Am Sonntag, 5. Mai, tritt der Schützenverein Beckstedt abermals auf dem Festplatz an, diesmal allerdings schon um 11 Uhr. Nach einem kurzen Ummarsch geht’s direkt zurück zum Ausgangspunkt. Ebenfalls um 11 Uhr nimmt ein „Riesen-Frühschoppen“ mit DJ Tarri und dem DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen seinen Lauf (wir berichteten). Dabei werden auch 150 Liter Freibier ausgeschenkt. boh