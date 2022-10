Drachenbau: Ein „Gastlehrer“ übernimmt die Regie

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Auf die Frage, wer mal einen Drachen gebaut habe, schnellen nur wenige Finger in die Höhe. „Und wer von euch hat schon einen steigen lassen?“, hakt Peter Witt nach. Diesmal melden sich nahezu alle Kinder aus der Klasse 3c der Grundschule Harpstedt. Werken in der Delmeschule steht auf dem Stundenplan. Genauer gesagt: Drachenbau. Dafür überlässt Werklehrerin Marlene Poppe einem „Gastreferenten“ und Experten das Feld: Rentner Peter Witt aus Harpstedt gestaltet den eigens mit großer Sorgfalt vorbereiteten Unterricht – und imponiert auch mit didaktischen Qualitäten im kindgerechten Erklären.

Wie der fertige Drachen aussehen kann, zeigt er zunächst an einem selbst gebauten, bemalten Exemplar. Das Gesicht darauf erinnert Schüler an Pennywise, den Hauptprotagonisten aus Stephen Kings – auch verfilmtem – Horrorroman „Es“. Witt muss passen. Diesen Albtraum in Clownsgestalt kennt er nicht. Dafür weiß er umso besser Bescheid, wie sich aus Vlies, Holzstäben und Schnur ein Schlittendrachen bauen lässt. Der kniffligste Teil sei das Anbringen der Waageschnur. Die sei nötig, damit sich der Drachen richtig in den Wind stelle.

„Das ist Tyvek. Mit Kunststoff verstärktes Papier“, deutet der 69-Jährige auf den mitgebrachten Vliesstoff. Warum er das Material schon vorab mit Schablone und Schere grob in Form gebracht habe? „Damit es für möglichst viele Drachen reicht“, erwidert Witt. „Die Kinder hätten den Stoff vielleicht etwas zu großzügig zugeschnitten“, ahnt er.

Aus Tyvek würden auch Einweganzüge für hygienische Zwecke gemacht, wie sie etwa der aus dem Fernsehen bekannte Tatortreiniger trage. „Der Stoff ist sehr reißfest, wiegt kaum etwas und lässt sich gut bemalen. Kinder haben also die Möglichkeit, sich kreativ daran auszulassen. Das Bemalen funktioniert mit Wachsmal-, Filz- und Buntstiften genauso gut wie mit Fingerfarben. Nur Tusche ist nicht so richtig geeignet. Sie verläuft und verschmiert leicht. Außerdem dauert das Trocknen sehr lange“, weiß Peter Witt. Den Schülern rät er zu großflächigen Motiven. Denn kleine Bilder am Himmel wären aus der Distanz nicht mehr erkennbar.

Zwei Stäbe an den Seiten, mit Klebeband befestigt, reichen als tragende Konstruktion völlig aus. Und selbst die wären eigentlich sogar entbehrlich, weiß Witt.

Auf Länge zusägen müssen die Drittklässler die Stäbe selbst. Noch während sie malen, basteln und hier und da mit Tesa, Zahnstochern oder Schnur kämpfen, keimt die Hoffnung auf etwas Wind auf, damit sie testen können, wie die Do-it-yourself-Fluggeräte in der Luft liegen. Für den „Drachenschwanz“ hält Witt Ballonseiden- und Flaggenstoff-Abfälle bereit.

Der Rentner hat sich selbst als „Gastlehrer“ für diese spezielle Unterrichtseinheit angeboten. Damit bewegt er sich keineswegs auf für ihn neuem Terrain. Schon in der Dünsener Kita „Spielinsel“, wo seine Frau Jutta lange als Erzieherin arbeitete, baute der Harpstedter einst mit den Jungen und Mädchen sowie Elternteilen (vorwiegend Vätern) Drachen, um sie steigen zu lassen.

Spitzbogendrachen sah zu professionell aus

Die beiden jüngeren seiner drei eigenen, mittlerweile längst erwachsenen Kinder konnte er früher ebenfalls dafür erwärmen. Zumindest eine Zeit lang. „Mein Sohn ist wahnsinnig reaktionsschnell. Er hat früher mit anderen Jungs Lenkdrachen fliegen lassen – jeweils zu zweit. Irgendwann durfte er das dann allein machen, weil er"s beherrscht hat wie ein Profi“, erinnert sich Witt.

Drachenfeste reizen den Ruheständler nicht mehr; die meisten in Deutschland seien „zu kommerzialisiert“, findet der 69-Jährige. Sehr familiär ging es hingegen vor etlichen Jahren in Colnrade zu. Dort seien nur Drachen der Marke Eigenbau zugelassen gewesen. Peter Witt fiel bei der Begutachtung der Fluggeräte durch. „Dabei hatten mein Sohn und ich den mitgebrachten großen Spitzbogendrachen wirklich selbst gebaut“, beteuert er.

Die Klasse 3c kann indes seinen Drachenbau-Sachverstand nur bestätigen. Und der besondere Werkunterricht mit dem „Gastlehrer“ wird nach Lage der Dinge keine Eintagsfliege bleiben. Lehrer Hinerk Halling hat schon Interesse für eine andere dritte Klasse bekundet.